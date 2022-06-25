Ветеран боевых действий: когда завершится битва за Донбасс

25 июня 2022 в 19:25 Размер текста - 17 +

Скоро войска РФ зайдут в тыл к группировке, обстреливающей Донбасс, сказал Василий Дандыкин (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Битва за Донбасс завершится к концу июля, после чего начнется третий этап спецоперации России на Украине. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Будет разворачиваться битва за Донбасс. С Луганском это будет еще пара недель. С учетом всего, что происходит, с учетом обороны, которая есть, с учетом еще авдеевского узла, полностью освобождение Донбасса стоит ожидать до конца июля. Очевидно, что мы будем ожидать знаковых побед. Это Лисичанск, заход в тыл к группировке, которая обстреливает Донецк и Горловку. Когда это произойдет, им конец», — сказал Василий Дандыкин. Ветеран боевых действий отметил, что начинается продвижение к Славянску. «Идет окружение со стороны Изюма. Будет вопрос о взятии горы Карачун, которая нависает над Славянском. Там группировка от 40 до 60 тысяч человек. Они пытаются сейчас перебросить резервы, но по ним наносят удары наши Воздушно-космические силы, ракетные войска, артиллерия», — добавил военный эксперт Капитан первого ранга запаса поделился мнением о том, куда потом двинутся российские войска. «А дальше будут решаться задачи третьего этапа спецоперации. Это будет либо Харьковская область, либо Запорожье, либо Николаев и Одесса. Все говорит о том, что успех очевиден. Это понимают, судя по комментариям и на Западе. Очевидно, наступает перелом», — заключил Дандыкин. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине в конце февраля. По его словам, ее главная цель спасение мирных жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Уже освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. В частности, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о том, что были взяты под контроль шахта и один из заводов в Лисичанске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Битва за Донбасс завершится к концу июля, после чего начнется третий этап спецоперации России на Украине. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Будет разворачиваться битва за Донбасс. С Луганском это будет еще пара недель. С учетом всего, что происходит, с учетом обороны, которая есть, с учетом еще авдеевского узла, полностью освобождение Донбасса стоит ожидать до конца июля. Очевидно, что мы будем ожидать знаковых побед. Это Лисичанск, заход в тыл к группировке, которая обстреливает Донецк и Горловку. Когда это произойдет, им конец», — сказал Василий Дандыкин. Ветеран боевых действий отметил, что начинается продвижение к Славянску. «Идет окружение со стороны Изюма. Будет вопрос о взятии горы Карачун, которая нависает над Славянском. Там группировка от 40 до 60 тысяч человек. Они пытаются сейчас перебросить резервы, но по ним наносят удары наши Воздушно-космические силы, ракетные войска, артиллерия», — добавил военный эксперт Капитан первого ранга запаса поделился мнением о том, куда потом двинутся российские войска. «А дальше будут решаться задачи третьего этапа спецоперации. Это будет либо Харьковская область, либо Запорожье, либо Николаев и Одесса. Все говорит о том, что успех очевиден. Это понимают, судя по комментариям и на Западе. Очевидно, наступает перелом», — заключил Дандыкин. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине в конце февраля. По его словам, ее главная цель спасение мирных жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Уже освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. В частности, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о том, что были взяты под контроль шахта и один из заводов в Лисичанске.