Депутат ГД от «матрешки» призвал изменить путинские выплаты

Евгений Марков предложил увеличить предельный возраст на социальные ежемесячные выплаты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков, представляющий ХМАО, ЯНАО и Тюменскую область, предложил властям увеличить предельный возраст на социальные ежемесячные выплаты, которые сейчас положены детям от восьми до 17 лет. Он заявил, что их необходимо распространить на детей до 18 лет и инвалидов до 23 лет. Об этом говорится на официальном сайте партии ЛДПР.

«Совместно с депутатом ЛДПР Леоновым вынесли на рассмотрение Государственной Думы предложение Комитету Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов запросить в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации информацию о возможном решении вопроса об увеличении предельного возраста детей, которые являются учащимися очной формы обучения и которым предоставляется ежемесячная денежная социальная выплата на основании соответствующего Указа Президента Российской Федерации, — до 18 лет, а в отношении инвалидов, которые являются учащимися очной формы обучения и которым предоставляется ежемесячная денежная социальная выплата, — до 23 лет», — передает слова Маркова сайт партии ЛДПР.

Марков отметил, что сейчас без поддержки государства остаются дети в возрасте от 17 до 18 лет, обучающиеся в общеобразовательных организациях. Это касается и инвалидов в возрасте от 17 до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет бюджетных средств.

Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин подписал указ о выплате семьям с детьми. Так, была установлена ежемесячная выплата на ребенка от восьми до 17 лет, нуждающимся в соцподдержке гражданам РФ. Размер составляет 50% от суммы прожиточного минимума в регионе, а в отдельных случаях 75% или 100%.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам