В Перми работников бывших McDonald’s массово отправили в простой

08 июля 2022 в 19:36 Размер текста - 17 +

Сеть ресторанов «Вкусно и точка» отправила в простой более 300 сотрудников Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми отправлены в простой более 300 работников бывших ресторанов McDonald’s, которые должны открыться под новым брендом «Вкусно — и точка». Часть сотрудников при этом продолжает трудиться, участвуя в процессе смены бренда. «В простое находится 308 сотрудников по 6 структурным подразделениям ООО „Региональная сеть предприятий питания“ (бренд „Вкусно — и точка“). Часть сотрудников продолжает работать, выполняя процесс дебрендирования. А те, кто находится в простое, получат 2/3 от среднего заработка», — сообщает РБК-Пермь со ссылкой на госинспекцию труда в Пермском крае. По данным издания, процедуры сокращения численности или штата не проводится. Также в трудовую инспекцию не поступало данных о возможном увольнении работников сети. Кроме того, не зафиксировано нарушений их прав в связи с приостановкой деятельности ресторанов. Ранее URA.RU сообщало, что рестораны сети «Вкусно — и точка» откроются в Перми не раньше августа. В пресс-службе агентству пояснили, что точной даты открытия пока нет. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Перми отправлены в простой более 300 работников бывших ресторанов McDonald’s, которые должны открыться под новым брендом «Вкусно — и точка». Часть сотрудников при этом продолжает трудиться, участвуя в процессе смены бренда. «В простое находится 308 сотрудников по 6 структурным подразделениям ООО „Региональная сеть предприятий питания“ (бренд „Вкусно — и точка“). Часть сотрудников продолжает работать, выполняя процесс дебрендирования. А те, кто находится в простое, получат 2/3 от среднего заработка», — сообщает РБК-Пермь со ссылкой на госинспекцию труда в Пермском крае. По данным издания, процедуры сокращения численности или штата не проводится. Также в трудовую инспекцию не поступало данных о возможном увольнении работников сети. Кроме того, не зафиксировано нарушений их прав в связи с приостановкой деятельности ресторанов. Ранее URA.RU сообщало, что рестораны сети «Вкусно — и точка» откроются в Перми не раньше августа. В пресс-службе агентству пояснили, что точной даты открытия пока нет.