Фонтан кипятка забил из-под земли в Челябинске.Видео

08 июля 2022 в 23:10 Размер текста - 17 +

Коммунальную аварию уже устранили Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Фонтан горячей воды забил из-под земли в Челябинске из-за прорыва трубы. Коммунальная авария произошла сегодня днем на улице Доватора, 22, сообщают очевидцы. «Из трубы забил гигантский фонтан. Если учесть, что трубы изношены по всему городу, то скоро такой фонтан модно ждать в каждом дворе», — пишут пользователи в паблике «Наш Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Некоторые комментаторы интересуются, как дом прошел опрессовку, если при рабочем давлении в трубах произошел прорыв. Очевидцы уточняют, что в результате аварии никто не пострадал, хоты кипяток полился недалеко от выхода из подъезда многоквартирного дома. Коммунальные службы прорыв устранили. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Фонтан горячей воды забил из-под земли в Челябинске из-за прорыва трубы. Коммунальная авария произошла сегодня днем на улице Доватора, 22, сообщают очевидцы. «Из трубы забил гигантский фонтан. Если учесть, что трубы изношены по всему городу, то скоро такой фонтан модно ждать в каждом дворе», — пишут пользователи в паблике «Наш Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Некоторые комментаторы интересуются, как дом прошел опрессовку, если при рабочем давлении в трубах произошел прорыв. Очевидцы уточняют, что в результате аварии никто не пострадал, хоты кипяток полился недалеко от выхода из подъезда многоквартирного дома. Коммунальные службы прорыв устранили.