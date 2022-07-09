Экономист объяснил, чем опасно снижение цен в России

Снижение стоимости товаров повлечет негативные последствия для экономики. Такое заявление сделал доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Хачатурян.
«У дефляции (снижение индекса цен) есть побочный результат, а именно — снижается конкурентоспособность экспортеров, что выражается в росте цен на их продукцию. Как следствие, спрос на нее со стороны иностранных потребителей снижается», — цитирует «Прайм» Хачатуряна.
Он заявил, что также негативные последствия будут в виде резкого сокращения импорта при сохранении доминирования экспорта в платежном балансе. По словам Хачатуряна, исчезновение импортных товаров создает тепличные условия для бизнеса и лишает его естественной конкуренции. Экономист отметил, что в такой ситуации снижается качество продукции, а затем падает потребление.
В Росстате месяц назад заявили о снижении цен в РФ. Там назвали уменьшение стоимости товаров в июне нетрадиционным фактором для этого месяца, передает сайт MK.RU. Финансисты допускают, что дефляция продлится в России до конца лета. В истории страны с 1991 года ни разу не было дефляции в течение трех летних месяцев подряд, отмечали в Росстате.
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Снижение стоимости товаров повлечет негативные последствия для экономики. Такое заявление сделал доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Хачатурян. «У дефляции (снижение индекса цен) есть побочный результат, а именно — снижается конкурентоспособность экспортеров, что выражается в росте цен на их продукцию. Как следствие, спрос на нее со стороны иностранных потребителей снижается», — цитирует «Прайм» Хачатуряна. Он заявил, что также негативные последствия будут в виде резкого сокращения импорта при сохранении доминирования экспорта в платежном балансе. По словам Хачатуряна, исчезновение импортных товаров создает тепличные условия для бизнеса и лишает его естественной конкуренции. Экономист отметил, что в такой ситуации снижается качество продукции, а затем падает потребление. В Росстате месяц назад заявили о снижении цен в РФ. Там назвали уменьшение стоимости товаров в июне нетрадиционным фактором для этого месяца, передает сайт MK.RU. Финансисты допускают, что дефляция продлится в России до конца лета. В истории страны с 1991 года ни разу не было дефляции в течение трех летних месяцев подряд, отмечали в Росстате.