Экономист объяснил, чем опасно снижение цен в России

10 июля 2022 в 07:54 Размер текста - 17 +

Экономист заявил, что исчезновение импортных товаров повлечет негативные последствия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Снижение стоимости товаров повлечет негативные последствия для экономики. Такое заявление сделал доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Хачатурян. «У дефляции (снижение индекса цен) есть побочный результат, а именно — снижается конкурентоспособность экспортеров, что выражается в росте цен на их продукцию. Как следствие, спрос на нее со стороны иностранных потребителей снижается», — цитирует «Прайм» Хачатуряна. Он заявил, что также негативные последствия будут в виде резкого сокращения импорта при сохранении доминирования экспорта в платежном балансе. По словам Хачатуряна, исчезновение импортных товаров создает тепличные условия для бизнеса и лишает его естественной конкуренции. Экономист отметил, что в такой ситуации снижается качество продукции, а затем падает потребление. В Росстате месяц назад заявили о снижении цен в РФ. Там назвали уменьшение стоимости товаров в июне нетрадиционным фактором для этого месяца, передает сайт MK.RU . Финансисты допускают, что дефляция продлится в России до конца лета. В истории страны с 1991 года ни разу не было дефляции в течение трех летних месяцев подряд, отмечали в Росстате. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Снижение стоимости товаров повлечет негативные последствия для экономики. Такое заявление сделал доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Хачатурян. «У дефляции (снижение индекса цен) есть побочный результат, а именно — снижается конкурентоспособность экспортеров, что выражается в росте цен на их продукцию. Как следствие, спрос на нее со стороны иностранных потребителей снижается», — цитирует «Прайм» Хачатуряна. Он заявил, что также негативные последствия будут в виде резкого сокращения импорта при сохранении доминирования экспорта в платежном балансе. По словам Хачатуряна, исчезновение импортных товаров создает тепличные условия для бизнеса и лишает его естественной конкуренции. Экономист отметил, что в такой ситуации снижается качество продукции, а затем падает потребление. В Росстате месяц назад заявили о снижении цен в РФ. Там назвали уменьшение стоимости товаров в июне нетрадиционным фактором для этого месяца, передает сайт MK.RU. Финансисты допускают, что дефляция продлится в России до конца лета. В истории страны с 1991 года ни разу не было дефляции в течение трех летних месяцев подряд, отмечали в Росстате.