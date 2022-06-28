28 июня 2022

Финансисты допустили продление дефляции в РФ до конца лета

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Аналитики предположили, что дефляция в июле—августе достигнет 0,2-0,5% Фото:

Согласно данным Росстата, в истории РФ с 1991 года ни разу не было дефляции в течение трех летних месяцев подряд, при этом ряд специалистов не исключает, что такая ситуация повторится в этом году. Об этом заявили опрошенные «Известиями» аналитики банков и финансовых компаний.

«Мы допускаем продолжение умеренного дефляционного тренда в июле и августе на фоне сезонного снижения цен на плодоовощи из-за поступления нового урожая. […] В результате в июле—августе мы можем увидеть месячную дефляцию на уровне 0,2—0,5%», — сообщил главный экономист «ВТБ Мои Инвестиции» Григорий Жирнов.

Что касается дефляции по итогам июня, управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин объяснил, что причин снижения цен на товары и услуги может быть три: сезонное уменьшение стоимости плодоовощной продукции, укрепление курса рубля со 120 рублей за доллар до текущих 52—53, а также сокращение совокупного спроса. Наталья Мильчакова из «Фридом финанс» и начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев предположили, что дефляция может продлиться до сентября включительно.

Ранее Росстат объявил о рекордном замедлении инфляции. В статистическом агентстве заявили, что в последние недели в стране фиксируется дефляция. Согласно отчету Росстата, который был опубликован 22 июня, в России на протяжении пяти недель не росли цены. «Заметно подешевели капуста, томаты, авиабилеты. Снизились и отпускные цены производителей — на 6,9% в мае против роста на 6,3% в апреле», — говорится в отчете Росстата.

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Согласно данным Росстата, в истории РФ с 1991 года ни разу не было дефляции в течение трех летних месяцев подряд, при этом ряд специалистов не исключает, что такая ситуация повторится в этом году. Об этом заявили опрошенные «Известиями» аналитики банков и финансовых компаний. «Мы допускаем продолжение умеренного дефляционного тренда в июле и августе на фоне сезонного снижения цен на плодоовощи из-за поступления нового урожая. […] В результате в июле—августе мы можем увидеть месячную дефляцию на уровне 0,2—0,5%», — сообщил главный экономист «ВТБ Мои Инвестиции» Григорий Жирнов. Что касается дефляции по итогам июня, управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин объяснил, что причин снижения цен на товары и услуги может быть три: сезонное уменьшение стоимости плодоовощной продукции, укрепление курса рубля со 120 рублей за доллар до текущих 52—53, а также сокращение совокупного спроса. Наталья Мильчакова из «Фридом финанс» и начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев предположили, что дефляция может продлиться до сентября включительно. Ранее Росстат объявил о рекордном замедлении инфляции. В статистическом агентстве заявили, что в последние недели в стране фиксируется дефляция. Согласно отчету Росстата, который был опубликован 22 июня, в России на протяжении пяти недель не росли цены. «Заметно подешевели капуста, томаты, авиабилеты. Снизились и отпускные цены производителей — на 6,9% в мае против роста на 6,3% в апреле», — говорится в отчете Росстата.
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