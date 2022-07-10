Министр обороны Франции посоветовал общаться с военными РФ

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Возложение цветов у консульства Франции. Екатеринбург, флаг франции
Министр Лекорню считает, что нельзя прекращать контакты с Россией Фото:

Министерство вооруженных сил Франции сохраняет диалог с Россией в военной сфере. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

«Мы не воюем с Россией. Продолжаются контакты с военными и гражданскими чиновниками, нельзя полностью блокировать каналы связи с Москвой», — сообщила газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на Лекорню.

Министр отмечает, что Франция, «выполняя функцию силы, обеспечивает баланс в противостоянии стран». Он считает, что Украина нуждается в этой функции со стороны других государств.

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Министерство вооруженных сил Франции сохраняет диалог с Россией в военной сфере. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. «Мы не воюем с Россией. Продолжаются контакты с военными и гражданскими чиновниками, нельзя полностью блокировать каналы связи с Москвой», — сообщила газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на Лекорню. Министр отмечает, что Франция, «выполняя функцию силы, обеспечивает баланс в противостоянии стран». Он считает, что Украина нуждается в этой функции со стороны других государств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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