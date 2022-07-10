Министр обороны Франции посоветовал общаться с военными РФ

Министр Лекорню считает, что нельзя прекращать контакты с Россией
Министерство вооруженных сил Франции сохраняет диалог с Россией в военной сфере. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.
«Мы не воюем с Россией. Продолжаются контакты с военными и гражданскими чиновниками, нельзя полностью блокировать каналы связи с Москвой», — сообщила газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на Лекорню.
Министр отмечает, что Франция, «выполняя функцию силы, обеспечивает баланс в противостоянии стран». Он считает, что Украина нуждается в этой функции со стороны других государств.
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