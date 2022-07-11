Говорят, Евгений Куйвашев (слева) и Алексей Орлов уже обсудили ситуацию Фото: Размик Закарян © URA.RU

Грядущие перестановки в свердловском правительстве могут коснуться власти Екатеринбурга. По данным URA.RU, оппоненты вице-мэра по строительству Рустама Галямова якобы добиваются его перехода на министерскую должность.

«К губернатору [Евгению Куйвашеву] начали заходить — как чиновники, так и бизнесмены — с рекомендацией: присмотритесь, какой успешный у мэра [Алексея Орлова] зам. Идеальный сменщик для [действующего главы минстроя Михаила] Волкова», — поделился источник, близкий к областной власти. Другой собеседник, знакомый с интригой, — также не называя фамилий — добавил: «Это делают недоброжелатели, которые раньше были погружены в принятие решений в городе, а при Галямове остались не у дел. Вот и добиваются ухода Галямова из мэрии».

По словам первого собеседника, Куйвашев как опытный аппаратчик быстро распознал манипуляцию. «До Орлова уже доведено, что Галямов продолжит выполнять задачи в его команде», — добавил статусный госслужащий.

В областном департаменте информполитики корреспонденту напомнили, что «любые комментарии по поводу кадровых вопросов возможны только в случае, если решения зафиксированы документами». А дозвониться до самого Галямова к моменту публикации не удалось (по слухам, чиновник в отпуске).

Он работает в статусе вице-мэра с апреля 2021 года. До этого в течение нескольких лет Галямов трудился в структурах мэрии Москвы. Его причисляют к так называемому «тюменскому» политическому клану, представители которого занимают самые высокие позиции в свердловской власти. За время работы в мэрии Екатеринбурга Галямов разрешил конфликт между администрацией и девелоперами, а также стал одним из влиятельнейших муниципальных управленцев — аккумулировав в своих руках почти все градостроительные полномочия.

Как писало URA.RU, в случае победы в сентябрьских выборах Куйвашеву предстоит сформировать кабмин, с которым он вступит в следующий пятилетний срок. Слухмейкеры анонсировали, что его команду покинет не только Волков, но и глава минспорта Леонид Рапопорт.

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