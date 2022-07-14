Блогер из Екатеринбурга посадила за руль младенца. Видео

15 июля 2022 в 11:48 Размер текста - 17 +

В настоящее время в ГИБДД изучают видео Коршуновой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Блогер Александра Коршунова из Екатеринбурга посадила за руль годовалого сына. Видео поездки она выложила в своих соцсетях. «Это мы по деревне едем, без паники. Дикий восторг Ивана», — подписала видео Коршунова. На записи видно, что мальчик сидит на коленях у мамы, крутит руль и нажимает на панели кнопки. В пресс-службе ГИБДД заявили, что по данному факту будет проведена проверка. «Ребенок должен перевозиться в детском удерживающем устройстве вне зависимости от локации или длины маршрута», — сообщили в ведомстве. Также представители ГИБДД подчеркнули, что особенно опасно перевозить ребенка на коленях, потому что в случае резкого маневра или ДТП он может получить серьезные травмы. Ранее силовики устроили погоню за ребенком из цыганского поселка, который пытался уехать от полиции за рулем Lada Priora. Во время задержания другие жители цыганского поселка стали защищать подростка. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Блогер Александра Коршунова из Екатеринбурга посадила за руль годовалого сына. Видео поездки она выложила в своих соцсетях. «Это мы по деревне едем, без паники. Дикий восторг Ивана», — подписала видео Коршунова. На записи видно, что мальчик сидит на коленях у мамы, крутит руль и нажимает на панели кнопки. В пресс-службе ГИБДД заявили, что по данному факту будет проведена проверка. «Ребенок должен перевозиться в детском удерживающем устройстве вне зависимости от локации или длины маршрута», — сообщили в ведомстве. Также представители ГИБДД подчеркнули, что особенно опасно перевозить ребенка на коленях, потому что в случае резкого маневра или ДТП он может получить серьезные травмы. Ранее силовики устроили погоню за ребенком из цыганского поселка, который пытался уехать от полиции за рулем Lada Priora. Во время задержания другие жители цыганского поселка стали защищать подростка.