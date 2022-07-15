Михалков заявил, что Куйвашев подставляется, защищая Ельцин Центр

15 июля 2022 в 16:59 Размер текста - 17 +

Перед тем, как рассуждать о Куйвашеве, Михалков рассказал матерный анекдот Фото: Владимир Андреев © URA.RU Режиссер Никита Михалков в своей передаче «Бесогон» уделил внимание губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Видео с обращением к главе регионе вышло на телеканале «Россия 24». «Евгений Владимирович, ну зачем вы сами подставляетесь? Вы же понимаете, что за мероприятия проводит „Ельцин Центр“ для того, чтобы, как вы говорите, окупить свое существование?» — заявил Михалков. Кроме этого, в начале передачи режиссер рассказала матерный анекдот про охотника, который долго пытался поймать медведя в берлоге, но сам попался ему в лапы. После этого Михалков начал отзываться о Куйвашеве. Режиссер начал рассуждать о том, что свердловский губернатор пытается возродить уральскую партию, чтобы отделить Урал от России, но подчеркнул, что эту информацию Куйвашев в разговоре с режиссером опроверг. Однако Михалков усомнился в словах главы региона, потому что позже он поддержал Ельцин Центр, в отношении которого высказывался Михалков. Ранее Никита Михалков потребовал признать Ельцин Центр иноагентом, также режиссер заподозрил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в создании «уральской партии». При этом глава региона выступил в поддержку Ельцин Центра, который часто обвиняют в распространении антигосударственной повестки. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Режиссер Никита Михалков в своей передаче «Бесогон» уделил внимание губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Видео с обращением к главе регионе вышло на телеканале «Россия 24». «Евгений Владимирович, ну зачем вы сами подставляетесь? Вы же понимаете, что за мероприятия проводит „Ельцин Центр“ для того, чтобы, как вы говорите, окупить свое существование?» — заявил Михалков. Кроме этого, в начале передачи режиссер рассказала матерный анекдот про охотника, который долго пытался поймать медведя в берлоге, но сам попался ему в лапы. После этого Михалков начал отзываться о Куйвашеве. Режиссер начал рассуждать о том, что свердловский губернатор пытается возродить уральскую партию, чтобы отделить Урал от России, но подчеркнул, что эту информацию Куйвашев в разговоре с режиссером опроверг. Однако Михалков усомнился в словах главы региона, потому что позже он поддержал Ельцин Центр, в отношении которого высказывался Михалков. Ранее Никита Михалков потребовал признать Ельцин Центр иноагентом, также режиссер заподозрил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в создании «уральской партии». При этом глава региона выступил в поддержку Ельцин Центра, который часто обвиняют в распространении антигосударственной повестки.