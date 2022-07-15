Екатеринбурженка сделала горшок в виде легендарного здания. Фото

16 июля 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

Девушка сделала кашпо в виде гостиницы Исеть Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург» Горшок для цветов в виде гостиницы Исеть сделала жительница Екатеринбурга. Она планирует сделать серию таких кашпо в духе конструктивизма, говорится в telegram-канале автора идеи «Бюсты Осмос». «Запускаю серию кашпо „Конструктивизм“. Пока только два горшка, но памятников у нас хватит на целую серию. Эти горшки довольно массивные, в отличие от предыдущих мелких, весят 2-2,5 кг, высота 15 и 13 см», — рассказывает девушка. Первый тираж она представила сегодня в парке Маяковского на фестивале комнатных растений. Гостиница Исеть входит в комплекс зданий в стиле конструктивизма «Городок чекистов». Комплекс строили с 1929 по 1936 годы в квартале улиц Ленина — Луначарского — Первомайская — Кузнечная. Кашпо в виде гостиницы Исеть Фото: telegram-канал «Бюсты Осмос» Стоимость гостиницы для цветов — 3500 рублей Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург» В парке Маяковского проходит фестиваль домашних растений Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург» Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Горшок для цветов в виде гостиницы Исеть сделала жительница Екатеринбурга. Она планирует сделать серию таких кашпо в духе конструктивизма, говорится в telegram-канале автора идеи «Бюсты Осмос». «Запускаю серию кашпо „Конструктивизм“. Пока только два горшка, но памятников у нас хватит на целую серию. Эти горшки довольно массивные, в отличие от предыдущих мелких, весят 2-2,5 кг, высота 15 и 13 см», — рассказывает девушка. Первый тираж она представила сегодня в парке Маяковского на фестивале комнатных растений. Гостиница Исеть входит в комплекс зданий в стиле конструктивизма «Городок чекистов». Комплекс строили с 1929 по 1936 годы в квартале улиц Ленина — Луначарского — Первомайская — Кузнечная.