15 июля 2022

Екатеринбурженка сделала горшок в виде легендарного здания. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка сделала кашпо в виде гостиницы Исеть Фото:

Горшок для цветов в виде гостиницы Исеть сделала жительница Екатеринбурга. Она планирует сделать серию таких кашпо в духе конструктивизма, говорится в telegram-канале автора идеи «Бюсты Осмос».

«Запускаю серию кашпо „Конструктивизм“. Пока только два горшка, но памятников у нас хватит на целую серию. Эти горшки довольно массивные, в отличие от предыдущих мелких, весят 2-2,5 кг, высота 15 и 13 см», — рассказывает девушка. Первый тираж она представила сегодня в парке Маяковского на фестивале комнатных растений.

Гостиница Исеть входит в комплекс зданий в стиле конструктивизма «Городок чекистов». Комплекс строили с 1929 по 1936 годы в квартале улиц Ленина — Луначарского — Первомайская — Кузнечная.

Кашпо в виде гостиницы Исеть
Фото:
Стоимость гостиницы для цветов — 3500 рублей
Фото:
В парке Маяковского проходит фестиваль домашних растений
Фото:

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Горшок для цветов в виде гостиницы Исеть сделала жительница Екатеринбурга. Она планирует сделать серию таких кашпо в духе конструктивизма, говорится в telegram-канале автора идеи «Бюсты Осмос». «Запускаю серию кашпо „Конструктивизм“. Пока только два горшка, но памятников у нас хватит на целую серию. Эти горшки довольно массивные, в отличие от предыдущих мелких, весят 2-2,5 кг, высота 15 и 13 см», — рассказывает девушка. Первый тираж она представила сегодня в парке Маяковского на фестивале комнатных растений. Гостиница Исеть входит в комплекс зданий в стиле конструктивизма «Городок чекистов». Комплекс строили с 1929 по 1936 годы в квартале улиц Ленина — Луначарского — Первомайская — Кузнечная.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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