Двух преподавателей из Миасса уволили за дискредитацию армии

Их также по решению суда привлекли к административной ответственности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Миассе двух преподавателей учебных учреждений уволили за распространение в мессенджерах с учащимися отрицательной информации о специальной военной операции на Донбассе и привлечение внимания к протестным акциям, направленным на дискредитацию ВС России. Об этом URA.RU cообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

«Кроме того, еще двоих жителей Миасса привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП России („Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях“), и назначил наказание в виде административного штрафа в размере от 30 до 40 тысяч рублей каждому. Всего судами в Челябинской области по материалам УФСБ совместно с полицией к административной ответственности по соответствующей статье привлечено 19 человек», — рассказали в пресс-службе.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. По словам президента РФ Владимира Путина, в ее цели входит демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение жителей Донецкой и Луганской народных республик от 8-летнего геноцида со стороны Киева.