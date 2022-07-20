Путин посоветовал школьнику не становиться ботаником

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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум: выступление Владимира Путина. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин посоветовал школьнику не бросать бальные танцы Фото:

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками федерального движения детей и молодежи «Большая перемена» посоветовал одному из школьников «не превращаться в ботаника». Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия 24».

«Ты сказал, что увлекаешься шахматами, раньше занимался бальными танцами, а сегодня — программированием. Хотел бы посоветовать: не бросай бальные танцы, занимаясь программированием и шахматами — это очень интересная сфера деятельности — не превращайся в ботаника! Будь разносторонним человеком! Уверен, это будет помогать тебе в жизни», — сказал Путин.

Ранее закон о создании федерального движения детей и молодежи приняла Госдума РФ. Позже соответствующий указ подписал Путин.

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками федерального движения детей и молодежи «Большая перемена» посоветовал одному из школьников «не превращаться в ботаника». Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия 24». «Ты сказал, что увлекаешься шахматами, раньше занимался бальными танцами, а сегодня — программированием. Хотел бы посоветовать: не бросай бальные танцы, занимаясь программированием и шахматами — это очень интересная сфера деятельности — не превращайся в ботаника! Будь разносторонним человеком! Уверен, это будет помогать тебе в жизни», — сказал Путин. Ранее закон о создании федерального движения детей и молодежи приняла Госдума РФ. Позже соответствующий указ подписал Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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