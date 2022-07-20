Путин посоветовал школьнику не становиться ботаником

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками федерального движения детей и молодежи «Большая перемена» посоветовал одному из школьников «не превращаться в ботаника». Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия 24».
«Ты сказал, что увлекаешься шахматами, раньше занимался бальными танцами, а сегодня — программированием. Хотел бы посоветовать: не бросай бальные танцы, занимаясь программированием и шахматами — это очень интересная сфера деятельности — не превращайся в ботаника! Будь разносторонним человеком! Уверен, это будет помогать тебе в жизни», — сказал Путин.
Ранее закон о создании федерального движения детей и молодежи приняла Госдума РФ. Позже соответствующий указ подписал Путин.
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