Путин подписал закон о поддержке российской молодежи

14 июля 2022 в 15:46 Размер текста - 17 +

Владимир Путин официально утвердил всероссийское движение детей и молодежи Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России официально утвердили цели и задачи федерального движения детей и молодежи «Большая перемена». Соответствующий закон о поддержке российской молодежи подписал президент России Владимир Путин. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Настоящий федеральный закон определяет правовое положение, цели, организационные и имущественные основы российского движения детей и молодежи. Первое: содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи. Второе: содействие воспитанию детей, их профориентации, организации досуга. Третье: создание равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи. Четвертое: подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских нравственных и духовных ценностей», — говорится в указе Путина. Наставники движения помогут участникам в выявлении талантов и самореализации. Движение обязаны поддерживать органы публичной власти, в том числе в вопросах профессиональной ориентации участников. Ранее закон о создании федерального движения детей и молодежи приняла Госдума РФ. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что дети сами определят идеологию нового молодежного движения. Кириенко сообщил, что создание молодежного движения поддержали все парламентские партии России.

В России официально утвердили цели и задачи федерального движения детей и молодежи «Большая перемена». Соответствующий закон о поддержке российской молодежи подписал президент России Владимир Путин. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Настоящий федеральный закон определяет правовое положение, цели, организационные и имущественные основы российского движения детей и молодежи. Первое: содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи. Второе: содействие воспитанию детей, их профориентации, организации досуга. Третье: создание равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи. Четвертое: подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских нравственных и духовных ценностей», — говорится в указе Путина. Наставники движения помогут участникам в выявлении талантов и самореализации. Движение обязаны поддерживать органы публичной власти, в том числе в вопросах профессиональной ориентации участников. Ранее закон о создании федерального движения детей и молодежи приняла Госдума РФ. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что дети сами определят идеологию нового молодежного движения. Кириенко сообщил, что создание молодежного движения поддержали все парламентские партии России.