В суд привели коллег екатеринбуржца, который сжег начальника

21 июля 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

Свердловчанина начали судить за убийство 4 июля Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Свердловском областном суде допросили коллег жителя Екатеринбурга, который сжег своего начальника из-за не выплаченной вовремя зарплаты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «На заседании допросили свидетелей по делу. В суд были вызваны работники базы, учредителем которой был погибший», — говорится в сообщении пресс-службы. По словам источника URA.RU, свидетели дали характеристику екатеринбуржцу и пролили свет на происходивший между подсудимым и начальником конфликт. Сам подсудимый обвинял руководителя в злоупотреблении алкоголем. Якобы бизнесмен выходил из запоя только для того, чтобы выплатить работникам зарплату. Обвиняемый связывал с этим происходившие конфликты. В итоге ссор екатеринбуржец поджег машину начальника, который в результате получил ожоги 87% тела и не смог выжить. Мужчина не признает свою вину, ему грозит пожизненное заключение. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Свердловском областном суде допросили коллег жителя Екатеринбурга, который сжег своего начальника из-за не выплаченной вовремя зарплаты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «На заседании допросили свидетелей по делу. В суд были вызваны работники базы, учредителем которой был погибший», — говорится в сообщении пресс-службы. По словам источника URA.RU, свидетели дали характеристику екатеринбуржцу и пролили свет на происходивший между подсудимым и начальником конфликт. Сам подсудимый обвинял руководителя в злоупотреблении алкоголем. Якобы бизнесмен выходил из запоя только для того, чтобы выплатить работникам зарплату. Обвиняемый связывал с этим происходившие конфликты. В итоге ссор екатеринбуржец поджег машину начальника, который в результате получил ожоги 87% тела и не смог выжить. Мужчина не признает свою вину, ему грозит пожизненное заключение.