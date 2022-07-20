20 июля 2022

В суд привели коллег екатеринбуржца, который сжег начальника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт правосудие. Москва, судебное заседание, правосудие, суд, судебные слушания
Свердловчанина начали судить за убийство 4 июля Фото:

В Свердловском областном суде допросили коллег жителя Екатеринбурга, который сжег своего начальника из-за не выплаченной вовремя зарплаты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«На заседании допросили свидетелей по делу. В суд были вызваны работники базы, учредителем которой был погибший», — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам источника URA.RU, свидетели дали характеристику екатеринбуржцу и пролили свет на происходивший между подсудимым и начальником конфликт. Сам подсудимый обвинял руководителя в злоупотреблении алкоголем. Якобы бизнесмен выходил из запоя только для того, чтобы выплатить работникам зарплату.

Обвиняемый связывал с этим происходившие конфликты. В итоге ссор екатеринбуржец поджег машину начальника, который в результате получил ожоги 87% тела и не смог выжить. Мужчина не признает свою вину, ему грозит пожизненное заключение.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

В Свердловском областном суде допросили коллег жителя Екатеринбурга, который сжег своего начальника из-за не выплаченной вовремя зарплаты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «На заседании допросили свидетелей по делу. В суд были вызваны работники базы, учредителем которой был погибший», — говорится в сообщении пресс-службы. По словам источника URA.RU, свидетели дали характеристику екатеринбуржцу и пролили свет на происходивший между подсудимым и начальником конфликт. Сам подсудимый обвинял руководителя в злоупотреблении алкоголем. Якобы бизнесмен выходил из запоя только для того, чтобы выплатить работникам зарплату. Обвиняемый связывал с этим происходившие конфликты. В итоге ссор екатеринбуржец поджег машину начальника, который в результате получил ожоги 87% тела и не смог выжить. Мужчина не признает свою вину, ему грозит пожизненное заключение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...