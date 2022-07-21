Депутат бундестага предрекла крах ФРГ из-за России

Германия должна прекратить экономическую войну против России, так как страна не способна выжить без российских энергоресурсов. Такое мнение высказала немецкий политик, депутат бундестага Сара Вагенкнехт.
«Российское сырье и, прежде всего, относительно дешевое топливо — необходимые условия существования конкурентоспособной немецкой промышленности, без которых мы не обойдемся. Экономическая война разрушит нашу страну, в то время как она вряд ли вредит [президенту России Владимиру] Путину» — сказала она в интервью информационному агентству dpa. Она отметила, что экономическая война Берлина против Москвы вредит только Германии.
Таким заявлением она поддержала премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, который ранее призвал «заморозить» российскую спецоперацию на Украине путем воздействия на президента России Владимира Путина. По его мнению, ФРГ необходимо играть центральную роль в разрешении конфликта на Украине вместе с Францией, США и другими странами.
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