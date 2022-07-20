В ФРГ призвали надавить на Путина для «заморозки» спецоперации

21 июля 2022 в 00:38 Размер текста - 17 +

ФРГ должны повлиять на Владимира Путина из-за Украины, пишет издание Spiegel Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Франция США и другие страны вместе с Германией должны повлиять на президента России Владимира Путина и киевские власти, чтобы «заморозить» конфликт на Украине. Об этом заявил премьер-министр Саксонии (федеральная земля в составе ФРГ) Михаэль Кречмер. «Я считаю, что вместе мы должны попытаться <…> повлиять на президента России [Владимира Путина], а также на Украину, что мы все вместе должны заморозить этот конфликт. Это отличается от того, что происходит прямо сейчас», — сказал Кречмер, его слова передает издание Spiegel. Он подчеркнул, что Германия должна играть посредническую роль в российской спецоперации на Украине. По его мнению, ФРГ необходимо играть центральную роль в разрешении конфликта между Москвой и Киевом вместе с Францией, США и другими странами. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Франция США и другие страны вместе с Германией должны повлиять на президента России Владимира Путина и киевские власти, чтобы «заморозить» конфликт на Украине. Об этом заявил премьер-министр Саксонии (федеральная земля в составе ФРГ) Михаэль Кречмер. «Я считаю, что вместе мы должны попытаться <…> повлиять на президента России [Владимира Путина], а также на Украину, что мы все вместе должны заморозить этот конфликт. Это отличается от того, что происходит прямо сейчас», — сказал Кречмер, его слова передает издание Spiegel. Он подчеркнул, что Германия должна играть посредническую роль в российской спецоперации на Украине. По его мнению, ФРГ необходимо играть центральную роль в разрешении конфликта между Москвой и Киевом вместе с Францией, США и другими странами. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида.