20 июля 2022

В ФРГ призвали надавить на Путина для «заморозки» спецоперации

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, путин владимир
ФРГ должны повлиять на Владимира Путина из-за Украины, пишет издание Spiegel Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Франция США и другие страны вместе с Германией должны повлиять на президента России Владимира Путина и киевские власти, чтобы «заморозить» конфликт на Украине. Об этом заявил премьер-министр Саксонии (федеральная земля в составе ФРГ) Михаэль Кречмер.

«Я считаю, что вместе мы должны попытаться <…> повлиять на президента России [Владимира Путина], а также на Украину, что мы все вместе должны заморозить этот конфликт. Это отличается от того, что происходит прямо сейчас», — сказал Кречмер, его слова передает издание Spiegel.

Он подчеркнул, что Германия должна играть посредническую роль в российской спецоперации на Украине. По его мнению, ФРГ необходимо играть центральную роль в разрешении конфликта между Москвой и Киевом вместе с Францией, США и другими странами.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида.

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Франция США и другие страны вместе с Германией должны повлиять на президента России Владимира Путина и киевские власти, чтобы «заморозить» конфликт на Украине. Об этом заявил премьер-министр Саксонии (федеральная земля в составе ФРГ) Михаэль Кречмер. «Я считаю, что вместе мы должны попытаться <…> повлиять на президента России [Владимира Путина], а также на Украину, что мы все вместе должны заморозить этот конфликт. Это отличается от того, что происходит прямо сейчас», — сказал Кречмер, его слова передает издание Spiegel. Он подчеркнул, что Германия должна играть посредническую роль в российской спецоперации на Украине. По его мнению, ФРГ необходимо играть центральную роль в разрешении конфликта между Москвой и Киевом вместе с Францией, США и другими странами. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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