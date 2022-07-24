Бывший соратник вице-премьера Трутнева учит пермяков цигун

25 июля 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

Для занятий цигун не нужна особая подготовка, заниматься может любой Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бывший коллега и соратник вице-премьера РФ Юрия Трутнева — Юрий Артюшков, с которым они совместно развивали киокушинкай в 90-х годах, проводит в Перми занятия по гимнастике цигун на набережной Камы. Артюшков рассказал корреспонденту URA.RU, что занятия абсолютно бесплатные. «Зимой и весной мы занимались в пермских школах. Но с наступлением тепла, захотелось выйти на улицу. Теперь я провожу занятия по понедельникам и средам с 7 до 8 утра на набережной. В нашей группе около 20 человек и мы всегда рады новым людям с любым уровнем подготовки», — рассказал Артюшков. Занятия проходят в спортгородке набережной, на площадке для йоги. Желающие присоединиться, должны быть одеты в кофту с длинным рукавом, свободные штаны и удобную обувь. Больше ничего не требуется. Юрий Артюшков — один из основателей пермской школы киокушинкай. В 1988 году Артюшков вместе с бывшим губернатором Пермской области, зампредом правительства РФ Юрием Трутневым и коллегами создали в Перми физкультурно-оздоровительное объединение «Контакт». На его базе были организованы занятия в секциях киокушинкай.

Бывший коллега и соратник вице-премьера РФ Юрия Трутнева — Юрий Артюшков, с которым они совместно развивали киокушинкай в 90-х годах, проводит в Перми занятия по гимнастике цигун на набережной Камы. Артюшков рассказал корреспонденту URA.RU, что занятия абсолютно бесплатные. «Зимой и весной мы занимались в пермских школах. Но с наступлением тепла, захотелось выйти на улицу. Теперь я провожу занятия по понедельникам и средам с 7 до 8 утра на набережной. В нашей группе около 20 человек и мы всегда рады новым людям с любым уровнем подготовки», — рассказал Артюшков. Занятия проходят в спортгородке набережной, на площадке для йоги. Желающие присоединиться, должны быть одеты в кофту с длинным рукавом, свободные штаны и удобную обувь. Больше ничего не требуется. Юрий Артюшков — один из основателей пермской школы киокушинкай. В 1988 году Артюшков вместе с бывшим губернатором Пермской области, зампредом правительства РФ Юрием Трутневым и коллегами создали в Перми физкультурно-оздоровительное объединение «Контакт». На его базе были организованы занятия в секциях киокушинкай.