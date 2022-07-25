Офицер ВС РФ назвал турецкие «Байрактары» целью «для начинающих»

Турецкие беспилотные летательный аппараты Bayraktar TB2 являются целью для «начинающих операторов». Об этом сообщил офицер Вооруженных сил России, участвующий в спецоперации на Украине.
«В начале операции очень много было сбито „Байрактаров“ нашими комплексами, и все успешно. Стопроцентное попадание. Бороться с беспилотными летательными аппаратами на самом деле для нас уже не составляет труда, и у нас в шутку даже уже называют это „начинающим уровнем“ для оператора», — сказал офицер в беседе с РИА «Новости».
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России Владимира Путина, это было вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса. В ходе конфликта Украина активно использует БПЛА Bayraktar TB2, которые Турция несколько лет поставляла Киеву, пишет RT. Россия также приняла решение нарастить производство беспилотников, сообщает телеканал 360.
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Турецкие беспилотные летательный аппараты Bayraktar TB2 являются целью для «начинающих операторов». Об этом сообщил офицер Вооруженных сил России, участвующий в спецоперации на Украине. «В начале операции очень много было сбито „Байрактаров“ нашими комплексами, и все успешно. Стопроцентное попадание. Бороться с беспилотными летательными аппаратами на самом деле для нас уже не составляет труда, и у нас в шутку даже уже называют это „начинающим уровнем“ для оператора», — сказал офицер в беседе с РИА «Новости». С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России Владимира Путина, это было вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса. В ходе конфликта Украина активно использует БПЛА Bayraktar TB2, которые Турция несколько лет поставляла Киеву, пишет RT. Россия также приняла решение нарастить производство беспилотников, сообщает телеканал 360.