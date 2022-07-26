В Пермском крае умер бывший статусный силовик

Александр Тихонов скончался на 67 году жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае скончался бывший первый замначальника Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции РФ по Пермской области (сейчас — ГУФСИН) Александр Тихонов. Об этом сообщается на сайте пресс-службы управления.

«ГУФСИН России по Пермскому краю с прискорбием сообщает, что на 67 году жизни перестало биться сердце бывшего первого заместителя начальника Главного управления — начальника управления тыла ГУИН МЮ РФ по Пермской области, полковника внутренней службы в отставке Тихонова Александра Ефимовича», — говорится в сообщении пресс-службы управления. Гражданская панихида и похороны пройдут в Перми на улице Старцева, 61 в 11 часов.

Тихонов начал трудовую деятельность в ГУИН в должности инспектора оперативного отдела, в 1980 году. В 2005 году он ушел в отставку.