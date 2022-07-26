26 июля 2022

В Пермском крае умер бывший статусный силовик

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гражданская панихида по Сергею Тарадаю. Екатеринбург
Александр Тихонов скончался на 67 году жизни Фото:

В Пермском крае скончался бывший первый замначальника Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции РФ по Пермской области (сейчас — ГУФСИН) Александр Тихонов. Об этом сообщается на сайте пресс-службы управления.

«ГУФСИН России по Пермскому краю с прискорбием сообщает, что на 67 году жизни перестало биться сердце бывшего первого заместителя начальника Главного управления — начальника управления тыла ГУИН МЮ РФ по Пермской области, полковника внутренней службы в отставке Тихонова Александра Ефимовича», — говорится в сообщении пресс-службы управления. Гражданская панихида и похороны пройдут в Перми на улице Старцева, 61 в 11 часов.

Тихонов начал трудовую деятельность в ГУИН в должности инспектора оперативного отдела, в 1980 году. В 2005 году он ушел в отставку.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В Пермском крае скончался бывший первый замначальника Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции РФ по Пермской области (сейчас — ГУФСИН) Александр Тихонов. Об этом сообщается на сайте пресс-службы управления. «ГУФСИН России по Пермскому краю с прискорбием сообщает, что на 67 году жизни перестало биться сердце бывшего первого заместителя начальника Главного управления — начальника управления тыла ГУИН МЮ РФ по Пермской области, полковника внутренней службы в отставке Тихонова Александра Ефимовича», — говорится в сообщении пресс-службы управления. Гражданская панихида и похороны пройдут в Перми на улице Старцева, 61 в 11 часов. Тихонов начал трудовую деятельность в ГУИН в должности инспектора оперативного отдела, в 1980 году. В 2005 году он ушел в отставку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...