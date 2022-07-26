В Перми детский сад продают за 140 тысяч рублей

Частный садик рассчитан на 15 детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Индустриальном районе Перми за 140 тысяч рублей продается частный детский сад, рассчитанный на 15 детей. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».

«Продается действующий бизнес — частный детский сад с клиентской базой. Имеется вся необходимая мебель и посуда. Есть много игрушек (крупногабаритные, развивающие, настольные и другие). Рядом с домом есть детская площадка. Аренда помещения составляет 32 000 рублей в месяц», — указано в объявлении.

Уточняется, что в детском саду вечером по будням и в выходные можно проводить дополнительные занятия и мастер-классы. Также покупателю отдадут контроль над группой садика в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми действующий завод продают по цене «двушки» в новостройке. Соответствующее объявление выставлено на сайте «Авито».