В Кремле доверились Украине по решению кризиса с зерном

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков выразил надежду, что договоренности по зерну будут в силе Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Россия надеется, что договоренности по перевозке зерна с Украины будут исполняться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла 1 августа, отвечая на вопрос URA.RU.

«По факту выхода первого судна — это весьма позитивно. Хорошая возможность протестировать эффективность решении, которые были согласованы на переговорах в Стамбуле. Будем надеяться, что все договоренности будут выполняться», — сказал Песков.

Ранее URA.RU сообщало, что первое судно с зерном покинуло порт Одессы. Это судно РАЗОНИ, которое под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане. Россия и Украина подписали документы с Турцией при свидетельстве генсека Организации объединенных наций (ООН).

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Россия надеется, что договоренности по перевозке зерна с Украины будут исполняться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла 1 августа, отвечая на вопрос URA.RU. «По факту выхода первого судна — это весьма позитивно. Хорошая возможность протестировать эффективность решении, которые были согласованы на переговорах в Стамбуле. Будем надеяться, что все договоренности будут выполняться», — сказал Песков. Ранее URA.RU сообщало, что первое судно с зерном покинуло порт Одессы. Это судно РАЗОНИ, которое под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане. Россия и Украина подписали документы с Турцией при свидетельстве генсека Организации объединенных наций (ООН).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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