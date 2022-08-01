В Кремле доверились Украине по решению кризиса с зерном

01 августа 2022 в 14:10 Размер текста - 17 +

Песков выразил надежду, что договоренности по зерну будут в силе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия надеется, что договоренности по перевозке зерна с Украины будут исполняться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла 1 августа, отвечая на вопрос URA.RU. «По факту выхода первого судна — это весьма позитивно. Хорошая возможность протестировать эффективность решении, которые были согласованы на переговорах в Стамбуле. Будем надеяться, что все договоренности будут выполняться», — сказал Песков. Ранее URA.RU сообщало, что первое судно с зерном покинуло порт Одессы. Это судно РАЗОНИ, которое под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане. Россия и Украина подписали документы с Турцией при свидетельстве генсека Организации объединенных наций (ООН).

Россия надеется, что договоренности по перевозке зерна с Украины будут исполняться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла 1 августа, отвечая на вопрос URA.RU. «По факту выхода первого судна — это весьма позитивно. Хорошая возможность протестировать эффективность решении, которые были согласованы на переговорах в Стамбуле. Будем надеяться, что все договоренности будут выполняться», — сказал Песков. Ранее URA.RU сообщало, что первое судно с зерном покинуло порт Одессы. Это судно РАЗОНИ, которое под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане. Россия и Украина подписали документы с Турцией при свидетельстве генсека Организации объединенных наций (ООН).