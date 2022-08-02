В завершение получасового спора Алексей Орлов дал понять, что одобряет план Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-мэр Екатеринбурга по связям с с общественностью Сергей Плахотин убедил своего шефа Алексея Орлова пиарить город через знаменитый Шигирский идол. Для этого устроили специальную презентацию на совете неравнодушных горожан в областном краеведческом музее, передает корреспондент URA.RU.

Для начала Плахотин показал Орлову сам Шигирский идол. Это древнейшая в мире сохранившейся деревянная скульптура (ей около 12 тысяч лет). Градоначальник впечатлился. Затем — уже в зале — последовало вступительное слово. Плахотин заявил, что в основе концепции — во-первых, отказ от слова «идол» (правильно — «Шигир из Екатеринбурга»), а во-вторых, продвижение артефакта (и города) в связке с двумя другими мировыми памятниками, Стоунхенджем (Великобритания) и египетскими пирамидами.

После микрофон перешел к медиаменеджеру Евгению Потапову и урбанисту Дмитрию Москвину. Потапов обозначил шесть направлений: Shigir.Art («Шигир.Искусство» — организация фестивалей комиксов, фотографии, плакатов), Shigir.Museum («Шигир.Музей» — каждый горожанин должен посмотреть идол; реновация залов, брендирование, создание 3D-копии), Shigir.Science («Шигир.Наука» — создание научно-популярных текстов, организация конференций), Shigir.Media («Шигир.Медиа» — создание базы текстов, фотоматериалов и видео, работа с иностранными СМИ), Shigir.Kids («Шигир.Дети» — издание детских книг про Шигир, подготовка игр и археологических квестов, проведение лагерей), Shigir.World («Шигир.Мир» — продвижение идола на иностранных языках). Также в планах — создание сайта и размещение информационных стендов на улицах.

Стратегия едва уместилась на одном слайде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

А Москвин обратил внимание мэра, что с идеей можно попасть в федеральные грантовые программы. «Через них можно войти и в федеральную, и в международную повестку», — добавил он.

Доклад подвергся критике. Например, медиаменеджер Вадим Дынин («Уралинформбюро», закрывшийся telegram-канал Zorro) разнес авторов за латиницу («на ближайшие пять лет мы отрезаны от Европы и мира»). А сотрудник музея, где разворачивался спор, Светлана Панина предостерегла: «Шигир» — татарское слово, и его использование может вызвать претензии. «[Но] никто [ведь] не будет спорить, что сама концепция имеет право на жизнь — как элемент продвижения Екатеринбурга», — рассудил спор Орлов.

О намерении прославлять столицу Урала через Шигирский идол Плахотин объявил еще в начале 2021 года — сразу после назначения. В феврале 2022-го для этого был создан специальный оргкомитет.

Варианты брендирования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU