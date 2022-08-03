Работы на объекте завершены на 86% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Челябинска Наталья Котова 4 августа устроила разнос строителям детского сада на улице Горького, 25а за медлительность. Мэр поставила задачу руководству компании ООО «Паритет» завершить социальный объект как можно быстрее, передает корреспондент URA.RU.

«Работы нужно закончить до 1 сентября, но я уже вижу, что вы не справитесь. Я не могу бросить свою работу и прийти к вам штукатурить и красить. Вы делаете свою работу качественно, но медленно. Ускоряйтесь!» — отчитала Котова подрядчика объекта.

Возникли вопросы у Котовой и к незавершенным работам по фасаду будущего детского сада. Подрядчик заверил главу, что работы на объекте завершены на 86%, все стройматериалы заказаны и на стройке трудится необходимое количество рабочих.

Детский сад должны были сдать в декабре 2021 года, но срок сдачи был сдвинут до 15 декабря 2022 года. Будущий садик по улице Горького, 25а рассчитан на 120 мест. Сумма контракта составила 92 млн 654 тыс. рублей.

У Натальи Котовой возникли претензии к незавершенным работам по фасаду детского сада Фото: Вадим Ахметов © URA.RU