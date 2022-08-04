Медведев предрек России новую победу

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Медведев прокомментировал заявление Столтенберга Фото:

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предрек новую победу для России. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Для начала он процитировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что нельзя допустить победы России в конфликте на Украине. Затем Медведев иронично ответил на данную цитату.

«У него плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторяется», — написал заместитель председателя Совета Безопасности РФ.

Ранее страницу Медведева в соцсети «ВКонтакте» взломали. Затем он высказался по этому поводу. Его слова передали в RT.

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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предрек новую победу для России. Об этом он написал в своем telegram-канале. Для начала он процитировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что нельзя допустить победы России в конфликте на Украине. Затем Медведев иронично ответил на данную цитату. «У него плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторяется», — написал заместитель председателя Совета Безопасности РФ. Ранее страницу Медведева в соцсети «ВКонтакте» взломали. Затем он высказался по этому поводу. Его слова передали в RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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