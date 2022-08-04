Медведев предрек России новую победу

Медведев прокомментировал заявление Столтенберга
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предрек новую победу для России. Об этом он написал в своем telegram-канале.
Для начала он процитировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что нельзя допустить победы России в конфликте на Украине. Затем Медведев иронично ответил на данную цитату.
«У него плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторяется», — написал заместитель председателя Совета Безопасности РФ.
Ранее страницу Медведева в соцсети «ВКонтакте» взломали. Затем он высказался по этому поводу. Его слова передали в RT.
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