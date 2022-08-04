Медведев предрек России новую победу

04 августа 2022 в 18:14 Размер текста - 17 +

Медведев прокомментировал заявление Столтенберга Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предрек новую победу для России. Об этом он написал в своем telegram-канале. Для начала он процитировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что нельзя допустить победы России в конфликте на Украине. Затем Медведев иронично ответил на данную цитату. «У него плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторяется», — написал заместитель председателя Совета Безопасности РФ. Ранее страницу Медведева в соцсети «ВКонтакте» взломали. Затем он высказался по этому поводу. Его слова передали в RT.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предрек новую победу для России. Об этом он написал в своем telegram-канале. Для начала он процитировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что нельзя допустить победы России в конфликте на Украине. Затем Медведев иронично ответил на данную цитату. «У него плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторяется», — написал заместитель председателя Совета Безопасности РФ. Ранее страницу Медведева в соцсети «ВКонтакте» взломали. Затем он высказался по этому поводу. Его слова передали в RT.