В Челябинске спецслужбы спасли неадекватного мужчину. Фото

06 августа 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

Мужчину передали медикам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске оперативные службы провели операцию по спасению мужчины, который грозился спрыгнуть с шестого этажа. По словам жителей дома на Университетской набережной, 97а, сосед вел себя неадекватно, на протяжении нескольких часов выкрикивая с балкона бессвязные фразы. «Мужчина в неадекватном состоянии пытался выпрыгнуть с балкона на шестом этаже. Все закончилось благополучно, его вывели через квартиру и увезли в полицию. С шести часов утра орал на весь двор, просил вызвать милицию, что-то там ему привиделось», — написали очевидцы в группе «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МЧС области прокомментировали, что на место выезжали две автолестницы и одна автоцистерна. Разворачивали «куб жизни». В итоге гражданин скинул ключи сотрудникам полиции, которые с ними вошли в квартиру и провели с ним беседу. В пресс-службе УМВД по Челябинску сообщили, что мужчина передан медикам. На место прибыли скорая, полиция и пожарные жители дома Спасатели развернули «куб жизни», но он не пригодился жители дома

В Челябинске оперативные службы провели операцию по спасению мужчины, который грозился спрыгнуть с шестого этажа. По словам жителей дома на Университетской набережной, 97а, сосед вел себя неадекватно, на протяжении нескольких часов выкрикивая с балкона бессвязные фразы. «Мужчина в неадекватном состоянии пытался выпрыгнуть с балкона на шестом этаже. Все закончилось благополучно, его вывели через квартиру и увезли в полицию. С шести часов утра орал на весь двор, просил вызвать милицию, что-то там ему привиделось», — написали очевидцы в группе «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МЧС области прокомментировали, что на место выезжали две автолестницы и одна автоцистерна. Разворачивали «куб жизни». В итоге гражданин скинул ключи сотрудникам полиции, которые с ними вошли в квартиру и провели с ним беседу. В пресс-службе УМВД по Челябинску сообщили, что мужчина передан медикам.