В Челябинске оперативные службы провели операцию по спасению мужчины, который грозился спрыгнуть с шестого этажа. По словам жителей дома на Университетской набережной, 97а, сосед вел себя неадекватно, на протяжении нескольких часов выкрикивая с балкона бессвязные фразы.
«Мужчина в неадекватном состоянии пытался выпрыгнуть с балкона на шестом этаже. Все закончилось благополучно, его вывели через квартиру и увезли в полицию. С шести часов утра орал на весь двор, просил вызвать милицию, что-то там ему привиделось», — написали очевидцы в группе «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи» в соцсети «ВКонтакте».
В пресс-службе ГУ МЧС области прокомментировали, что на место выезжали две автолестницы и одна автоцистерна. Разворачивали «куб жизни». В итоге гражданин скинул ключи сотрудникам полиции, которые с ними вошли в квартиру и провели с ним беседу. В пресс-службе УМВД по Челябинску сообщили, что мужчина передан медикам.
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