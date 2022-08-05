05 августа 2022

В Челябинске спецслужбы спасли неадекватного мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная больница №3. Челябинск, минздрав, медицина, скорая помощь, врач
Мужчину передали медикам Фото:

В Челябинске оперативные службы провели операцию по спасению мужчины, который грозился спрыгнуть с шестого этажа. По словам жителей дома на Университетской набережной, 97а, сосед вел себя неадекватно, на протяжении нескольких часов выкрикивая с балкона бессвязные фразы.

«Мужчина в неадекватном состоянии пытался выпрыгнуть с балкона на шестом этаже. Все закончилось благополучно, его вывели через квартиру и увезли в полицию. С шести часов утра орал на весь двор, просил вызвать милицию, что-то там ему привиделось», — написали очевидцы в группе «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МЧС области прокомментировали, что на место выезжали две автолестницы и одна автоцистерна. Разворачивали «куб жизни». В итоге гражданин скинул ключи сотрудникам полиции, которые с ними вошли в квартиру и провели с ним беседу. В пресс-службе УМВД по Челябинску сообщили, что мужчина передан медикам.

На место прибыли скорая, полиция и пожарные
Спасатели развернули «куб жизни», но он не пригодился

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В Челябинске оперативные службы провели операцию по спасению мужчины, который грозился спрыгнуть с шестого этажа. По словам жителей дома на Университетской набережной, 97а, сосед вел себя неадекватно, на протяжении нескольких часов выкрикивая с балкона бессвязные фразы. «Мужчина в неадекватном состоянии пытался выпрыгнуть с балкона на шестом этаже. Все закончилось благополучно, его вывели через квартиру и увезли в полицию. С шести часов утра орал на весь двор, просил вызвать милицию, что-то там ему привиделось», — написали очевидцы в группе «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МЧС области прокомментировали, что на место выезжали две автолестницы и одна автоцистерна. Разворачивали «куб жизни». В итоге гражданин скинул ключи сотрудникам полиции, которые с ними вошли в квартиру и провели с ним беседу. В пресс-службе УМВД по Челябинску сообщили, что мужчина передан медикам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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