Футболист сборной СССР оценил шансы «Урала» в игре со «Спартаком». Видео

06 августа 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

Евгений Ловчев считает, что «Урал» будет бороться за победу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что игра против «Урала» будет тяжелой для «Спартака». У москвичей есть «дыры» в защите, а у «Урала» — боевой настрой после трех поражений. Об этом сообщает издание sport24.ru. «„Спартак“ в Екатеринбурге ждет тяжелая игра, хотя у красно-белых сейчас клеится игра в атаке, но оборону, по большому счету, еще никто не проверял. На мой взгляд, защита у команды дырявая […] „Урал“ — боевая команда, чего только ее президент стоит — просто так она не сдастся. Правда, летом ей особо укрепиться не удалось, отсюда, возможно такой слабый старт», — рассказал Ловчев. Встреча «Урала» и «Спартака» проходит на «Екатеринбург Арене». Ожидается, что матч посетят больше 10 тысяч болельщиков. Ранее URA.RU сообщало, что президент екатеринбургского футбольного клуба Григорий Иванов низко оценил старт нового сезона.

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что игра против «Урала» будет тяжелой для «Спартака». У москвичей есть «дыры» в защите, а у «Урала» — боевой настрой после трех поражений. Об этом сообщает издание sport24.ru. «„Спартак“ в Екатеринбурге ждет тяжелая игра, хотя у красно-белых сейчас клеится игра в атаке, но оборону, по большому счету, еще никто не проверял. На мой взгляд, защита у команды дырявая […] „Урал“ — боевая команда, чего только ее президент стоит — просто так она не сдастся. Правда, летом ей особо укрепиться не удалось, отсюда, возможно такой слабый старт», — рассказал Ловчев. Встреча «Урала» и «Спартака» проходит на «Екатеринбург Арене». Ожидается, что матч посетят больше 10 тысяч болельщиков. Ранее URA.RU сообщало, что президент екатеринбургского футбольного клуба Григорий Иванов низко оценил старт нового сезона.