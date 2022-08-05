Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что игра против «Урала» будет тяжелой для «Спартака». У москвичей есть «дыры» в защите, а у «Урала» — боевой настрой после трех поражений. Об этом сообщает издание
«„Спартак“ в Екатеринбурге ждет тяжелая игра, хотя у красно-белых сейчас клеится игра в атаке, но оборону, по большому счету, еще никто не проверял. На мой взгляд, защита у команды дырявая […] „Урал“ — боевая команда, чего только ее президент стоит — просто так она не сдастся. Правда, летом ей особо укрепиться не удалось, отсюда, возможно такой слабый старт», — рассказал Ловчев.
Встреча «Урала» и «Спартака» проходит на «Екатеринбург Арене». Ожидается, что матч посетят больше 10 тысяч болельщиков. Ранее URA.RU сообщало, что президент екатеринбургского футбольного клуба Григорий Иванов низко оценил старт нового сезона.
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