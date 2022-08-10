На месте ДТП работают экстренные службы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Крупная автомобильная авария произошла на границе Абзелиловского района Башкирии и Челябинской области, недалеко от Магнитогорска. В результате ДТП погибли два человека, сообщает Госавтоинспекция республики Башкортостан.

«На 4-м километре автодороги Озерная-К.Рудник столкнулись „Лада Приора“ и встречный „KIA“. В результате аварии два человека погибли. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы», — говорится в сообщении управления ГИБДД республики.

По данным очевидцев, на месте ДТП затруднено движение. В социальных сетях свидетели аварии делятся фотографиями и видео происшествия. Судя по ним, оба автомобиля получили сильные механические повреждения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Управление ГИБДД МВД по республике Башкортостан