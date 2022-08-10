10 августа 2022

Два человека погибли в крупной аварии под Магнитогорском. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция, гибдд, дпс
На месте ДТП работают экстренные службы Фото:

Крупная автомобильная авария произошла на границе Абзелиловского района Башкирии и Челябинской области, недалеко от Магнитогорска. В результате ДТП погибли два человека, сообщает Госавтоинспекция республики Башкортостан.

«На 4-м километре автодороги Озерная-К.Рудник столкнулись „Лада Приора“ и встречный „KIA“. В результате аварии два человека погибли. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы», — говорится в сообщении управления ГИБДД республики.

По данным очевидцев, на месте ДТП затруднено движение. В социальных сетях свидетели аварии делятся фотографиями и видео происшествия. Судя по ним, оба автомобиля получили сильные механические повреждения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Крупная автомобильная авария произошла на границе Абзелиловского района Башкирии и Челябинской области, недалеко от Магнитогорска. В результате ДТП погибли два человека, сообщает Госавтоинспекция республики Башкортостан. «На 4-м километре автодороги Озерная-К.Рудник столкнулись „Лада Приора“ и встречный „KIA“. В результате аварии два человека погибли. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы», — говорится в сообщении управления ГИБДД республики. По данным очевидцев, на месте ДТП затруднено движение. В социальных сетях свидетели аварии делятся фотографиями и видео происшествия. Судя по ним, оба автомобиля получили сильные механические повреждения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...