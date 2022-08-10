Александр Моор: брать в долг не страшно

11 августа 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Губернатор заявил, что если регион будет нуждаться в кредите, то Если возникнет потребность, то отбор банков будет осуществляться на конкурсной основе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что в настоящий момент регион не нуждается в кредитах. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, которая проходит в эти минуты в Тюмени. При этом глава региона заявил, что в кредитах нет ничего плохого. «Важно понимать, что такой источник покрытия дефицитов, как привлечение кредитов, не является чем-то плохим. „В долг брать не страшно — страшно не иметь возможности его отдать“, а у нас с этим проблем нет. Мы и в прошлом году бюджет формировали с дефицитом и источником покрытия дефицитов были кредиты, но мы не привлекали эти денежные средства. В этом году тоже еще не привлекали. Пока справляемся своими силами. Если возникнет потребность, то отбор банков для кредитования будет осуществляться на конкурсной основе», — рассказал губернатор. Также Александр Моор рассказал, что на сегодняшний день у региона есть кредитная линия с одним из крупных банков, но на небольшую сумму, исключительно для подстраховки. Это сделано для того, чтобы можно было профинансировать кассовые разрывы, но пока, по словам губернатора области, в этом нет необходимости. Ранее URA.RU писало о том, что Тюменской области придется взять в долг почти 28 миллиардов рублей. Такая сумма необходима для покрытия дефицита регионального бюджета в размере почти 90 миллиардов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что в настоящий момент регион не нуждается в кредитах. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, которая проходит в эти минуты в Тюмени. При этом глава региона заявил, что в кредитах нет ничего плохого. «Важно понимать, что такой источник покрытия дефицитов, как привлечение кредитов, не является чем-то плохим. „В долг брать не страшно — страшно не иметь возможности его отдать“, а у нас с этим проблем нет. Мы и в прошлом году бюджет формировали с дефицитом и источником покрытия дефицитов были кредиты, но мы не привлекали эти денежные средства. В этом году тоже еще не привлекали. Пока справляемся своими силами. Если возникнет потребность, то отбор банков для кредитования будет осуществляться на конкурсной основе», — рассказал губернатор. Также Александр Моор рассказал, что на сегодняшний день у региона есть кредитная линия с одним из крупных банков, но на небольшую сумму, исключительно для подстраховки. Это сделано для того, чтобы можно было профинансировать кассовые разрывы, но пока, по словам губернатора области, в этом нет необходимости. Ранее URA.RU писало о том, что Тюменской области придется взять в долг почти 28 миллиардов рублей. Такая сумма необходима для покрытия дефицита регионального бюджета в размере почти 90 миллиардов.