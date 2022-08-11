«Известия»: на Украине оценили преемника Зеленского

12 августа 2022 в 02:45 Размер текста - 17 +

Среди возможных преемников Зеленского рассматривают Алексея Арестовича Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мало кто воспринимает всерьез кандидатуру на пост президента Украины Алексея Арестовича. Советник главы Офиса президента Украины хоть и называет себя военным экспертом, он уже успел поработать актером, а известность ему принесла блогерская деятельность, считают опрошенные эксперты «Известий». «Арестович — личность, не лишенная определенных талантов: может нести чушь с умным видом, способен попиариться на ровном месте. Вот и сейчас в очередной раз умудрился заставить обсуждать его персону. […] Впрочем, деградация политического руководства — общеевропейский тренд», — высказался ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник полагает, что рассуждения Арестовича насчет будущего правления страной — всего лишь шутка: «Если этот Леша пойдет в президенты, значит, все действительно сошли с ума». Он добавил, что Зеленский не простит ему этих амбиций, его начнут выдавливать из публичной политики, и популярность ему уже не поможет. Ранее Арестович заявил о своей готовности заменить Зеленского на посту главы государства, если тот не захочет идти на второй срок. Политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что Арестович вполне подходит на роль преемника лидера Украины Владимира Зеленского.

Мало кто воспринимает всерьез кандидатуру на пост президента Украины Алексея Арестовича. Советник главы Офиса президента Украины хоть и называет себя военным экспертом, он уже успел поработать актером, а известность ему принесла блогерская деятельность, считают опрошенные эксперты «Известий». «Арестович — личность, не лишенная определенных талантов: может нести чушь с умным видом, способен попиариться на ровном месте. Вот и сейчас в очередной раз умудрился заставить обсуждать его персону. […] Впрочем, деградация политического руководства — общеевропейский тренд», — высказался ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник полагает, что рассуждения Арестовича насчет будущего правления страной — всего лишь шутка: «Если этот Леша пойдет в президенты, значит, все действительно сошли с ума». Он добавил, что Зеленский не простит ему этих амбиций, его начнут выдавливать из публичной политики, и популярность ему уже не поможет. Ранее Арестович заявил о своей готовности заменить Зеленского на посту главы государства, если тот не захочет идти на второй срок. Политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что Арестович вполне подходит на роль преемника лидера Украины Владимира Зеленского.