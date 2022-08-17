Иммунолог Крючков предрек рост заболеваемости COVID в сентябре

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Осенью Россию ждет заметный рост заболеваемости COVID-19, считает Николай Крючков Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В сентябре в России начнет расти заболеваемость коронавирусом. Такое мнение высказал иммунолог Николай Крючков.

«Начиная со второй половины сентября мы должны увидеть уже заметный рост заболеваемости. Эту волну можно назвать предтечей большой волны. Но смысл в том, что точные сроки восхождения новой волны известны: середина сентября-начало октября. Условия созданы, что называется. Москва уже достигла пика заболеваемости коронавирусом в текущую вспышку», — сказал Крючков в беседе с агентством «Лента.ру».

Ранее из-за роста заболеваемости COVID-19 в Роспотребнадзоре порекомендовали вернуть масочный режим в регионах, где недельная заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тысяч человек населения. 17 августа впервые с начала весны в России за сутки выявили больше 33 тысяч случаев COVID-19, пишет «Дни.ру».

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В сентябре в России начнет расти заболеваемость коронавирусом. Такое мнение высказал иммунолог Николай Крючков. «Начиная со второй половины сентября мы должны увидеть уже заметный рост заболеваемости. Эту волну можно назвать предтечей большой волны. Но смысл в том, что точные сроки восхождения новой волны известны: середина сентября-начало октября. Условия созданы, что называется. Москва уже достигла пика заболеваемости коронавирусом в текущую вспышку», — сказал Крючков в беседе с агентством «Лента.ру». Ранее из-за роста заболеваемости COVID-19 в Роспотребнадзоре порекомендовали вернуть масочный режим в регионах, где недельная заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тысяч человек населения. 17 августа впервые с начала весны в России за сутки выявили больше 33 тысяч случаев COVID-19, пишет «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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