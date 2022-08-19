Украина требует у Австралии отобранную у России землю

19 августа 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

Василий Мирошниченко отметил, что официально обратится в ведомство, чтобы запросить землю, как только получит одобрение от украинских властей Фото: Василий Заболотных © URA.RU Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко хочет, чтобы украинское посольство заняло участок, который страна прекратила сдавать в аренду России. В Австралии отметили, что размышлять об этом «неуместно». «Украинское правительство арендует офис для посольства, и у меня нет резиденции, мы только арендовали небольшой таунхаус. Было бы неплохо, если бы могли получить этот земельный участок», — приводит слова Мирошниченко The Guardian. Политик отметил, что официально обратится в Национальное столичное управление Австралии как только получит одобрение от украинских властей. Ведомство ответила на просьбу посла. Оно заявило, что на сегодняшний день размышлять об этом вопросе «неуместно». Ранее Национальное столичное управление Австралии (NCA) прекратило сдавать в аренду земельный участок, права на который приобретала Россия, чтобы построить там посольство РФ. По словам ведомства, в России должны были завершить строительство здания в 2011 году. Там считают, что незавершенные работы нарушают эстетику и важность территорий, предназначенных для дипломатических миссий. Отмечается, что старое здание посольства продолжает работу.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко хочет, чтобы украинское посольство заняло участок, который страна прекратила сдавать в аренду России. В Австралии отметили, что размышлять об этом «неуместно». «Украинское правительство арендует офис для посольства, и у меня нет резиденции, мы только арендовали небольшой таунхаус. Было бы неплохо, если бы могли получить этот земельный участок», — приводит слова Мирошниченко The Guardian. Политик отметил, что официально обратится в Национальное столичное управление Австралии как только получит одобрение от украинских властей. Ведомство ответила на просьбу посла. Оно заявило, что на сегодняшний день размышлять об этом вопросе «неуместно». Ранее Национальное столичное управление Австралии (NCA) прекратило сдавать в аренду земельный участок, права на который приобретала Россия, чтобы построить там посольство РФ. По словам ведомства, в России должны были завершить строительство здания в 2011 году. Там считают, что незавершенные работы нарушают эстетику и важность территорий, предназначенных для дипломатических миссий. Отмечается, что старое здание посольства продолжает работу.