Власти Австралии отобрали у российского посольства землю

В Австралии отобрали у посольства РФ землю Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Австралии прекратили сдавать в аренду земельный участок, права на который приобретала Россия, чтобы построить там посольство РФ. Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте национального столичного управления Австралии (NCA).

По словам представителей ведомства, в России должны были изначально завершить строительство здания в 2011 году. «Незавершенные работы нарушают общую эстетику, важность и достоинство территории, отведенной для дипломатических миссий и иностранных представительств в национальной столице», — сказала руководитель Национального столичного управления Салли Барнс. При этом старое здание посольства по-прежнему продолжает работу.

Россия приобрела права на участок в столице Австралии Канберре с целью построить там новое здание посольства РФ. NCA выдало разрешение на аренду в декабре 2008 года. «После регулярных консультаций и обсуждений с представителями России на протяжении многих лет, а также в отсутствие обязательств по срокам завершения работ, NCA приняло решение расторгнуть договор аренды», — говорится в заявлении.

В марте 2022 года, Россия утвердила список недружественных государств. В список, в том числе, вошла и Австралия.