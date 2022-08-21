В госпитале Нефтеюганска пациентов оставили без горячей воды

Пациенты в больнице Нефтеюганска пожаловались на условия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пациенты ковидного госпиталя №2 окружной больницы Нефтеюганска жалуются на то, что не могут сходить в душ из-за отсутствия горячей воды, а также на ряд других неудобств. Об этом URA.RU рассказала дочь пациентки Екатерина Розгон.

«В инфекционном отделении фактически нет душа — там нет горячей воды. Также в туалетах нет возможности закрыть дверь. Маме за неделю только один раз удалось попасть в нормальный душ. Питьевой воды нормальной там тоже не было. Она кипяченая, желтого цвета», — рассказала Розгон.

При этом женщина добавила, что к медицинскому обслуживанию не имеет претензий. Ковидный госпиталь №2 был организован на базе детского отделения окружной больницы. Получить комментарий главного врача больницы Дмитрия Мальцева не удалось, он не ответил на звонки журналиста агентства.

Ранее URA.RU писало, что во взрослой поликлинике 16-го микрорайона Нефтеюганска (ХМАО) пациенты едва не подрались в очереди у кабинета врача. Пост об этом был опубликован в соцсетях.