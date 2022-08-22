22 августа 2022

Челябинского губернатора возмутил долгострой в Каслях. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер в каслях
Центральный стадион в Каслях не могут отремонтировать второй год Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочей поездки в Каслинский район возмутился состоянием центрального стадиона, который реконструируют уже второй год. Глава региона осмотрел помещения стадиона, сравнив их состояние с позапрошлым веком.

«Два года стадион строится, достроится не может. Нет общей концепции, мне даже картинки показать не могут. Что тут реконструировать? Это какая-то ерунда… Я думаю, надо сделать нормально», — высказал Текслер.

Губернатор отметил, что на отреставрированном стадионе жителям должно быть комфортно. Необходимо продумать все детали, чтобы люди смогли спокойно переодеться, позаниматься, отдохнуть. Глава региона предложил организовать кафе для посетителей. Зимой на лыжной базе найдутся желающие согреться горячим напитком.

В ходе рабочей поездки на юг региона губернатор посетил поселок Булзи, в котором проверил ход работ по газификации. Работы закончились в июле этого года. Теперь возможность подключить газ появилась в 298 домах на девяти улицах. Также глава региона посетил женский монастырь при Покровской церкви, и дворец культуры им. Захарова, реконструкция которого должна завершиться в начале ноябре этого года. Текслер выразил уверенность, что подрядчик успеет закончить ремонт к празднованию 40-летия дворца.

В 2020 году администрация района заключила контракт на ремонт стадиона на общую сумму 43,9 млн рублей. Работы были оплачены в ноябре 2021 года, однако уже в июле 2022 года в ходе проверки выяснилось, что работы были выполнены некачественно, либо вовсе не выполнены. Ущерб для бюджета составил более 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Текслер в каслях
Глава Каслей Екатерина Васенина рассказала Алексею Текслеру о работе по реконструкции стадиона
Фото:
Текслер в каслях
Губернатор назвал нынешнее состояние стадиона ерундой
Фото:
Текслер в каслях
Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Каслинский район посетил женский монастырь при Покровской церкви
Фото:
Текслер в каслях
И пообщался с настоятельницей монастыря матушкой Феодосией
Фото:
Текслер в каслях
Также глава региона оценил здание, в котором планируется размещение краеведческого музея.
Фото:
Текслер в каслях
Алексей Текслер проверил, как идут работы по реконструкции дворцы культуры им. Захарова, которые должны завершиться в начале ноябре этого года
Фото:
Текслер в каслях
Глава региона оценил профессионализм сотрудников завода «Радий»
Фото:
Текслер в каслях
Фото:
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочей поездки в Каслинский район возмутился состоянием центрального стадиона, который реконструируют уже второй год. Глава региона осмотрел помещения стадиона, сравнив их состояние с позапрошлым веком. «Два года стадион строится, достроится не может. Нет общей концепции, мне даже картинки показать не могут. Что тут реконструировать? Это какая-то ерунда… Я думаю, надо сделать нормально», — высказал Текслер. Губернатор отметил, что на отреставрированном стадионе жителям должно быть комфортно. Необходимо продумать все детали, чтобы люди смогли спокойно переодеться, позаниматься, отдохнуть. Глава региона предложил организовать кафе для посетителей. Зимой на лыжной базе найдутся желающие согреться горячим напитком. В ходе рабочей поездки на юг региона губернатор посетил поселок Булзи, в котором проверил ход работ по газификации. Работы закончились в июле этого года. Теперь возможность подключить газ появилась в 298 домах на девяти улицах. Также глава региона посетил женский монастырь при Покровской церкви, и дворец культуры им. Захарова, реконструкция которого должна завершиться в начале ноябре этого года. Текслер выразил уверенность, что подрядчик успеет закончить ремонт к празднованию 40-летия дворца. В 2020 году администрация района заключила контракт на ремонт стадиона на общую сумму 43,9 млн рублей. Работы были оплачены в ноябре 2021 года, однако уже в июле 2022 года в ходе проверки выяснилось, что работы были выполнены некачественно, либо вовсе не выполнены. Ущерб для бюджета составил более 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
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