23 августа 2022

Фотограф-убийца Лошагин соберет пресс-конференцию после УДО. Видео

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Приговор Лошагину. Екатеринбург, лошагин дмитрий
Дмитрий Лошагин, прибыв домой, отказался разговаривать с журналистами Фото:

Екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, убивший свою жену-модель Юлию Прокопьеву, после условно-досрочного освобождения анонсировал пресс-конференцию с журналистами. Приехав домой из колонии, он отказался разговаривать с корреспондентами, собравшимися у квартиры его мамы.

«Я когда захочу с вами пообщаться, то устрою пресс-конференцию. А пока — спасибо», — заявил Лошагин журналистам KP.RU.

Свердловский областной суд 23 августа согласился с Чкаловским райсудом и постановил освободить Лошагина условно-досрочно. Срок его наказания должен был подойти к концу 1 января 2024 года.

Лошагин жестоко убил свою жену-фотомодель Юлию Прокопьеву. Во время ссоры он избил ее, а затем свернул шею. Пытаясь избавиться от тела, он вывез его в лес и поджег. Когда фотографа задержали и доставили в суд, он стал отрицать свою вину и не признал ее до самого освобождения. Тем не менее суд приговорил мужчину почти к 10 годам колонии. Лошагин подавал апелляции, чтобы освободиться досрочно. Суд постоянно отказывал, однако к 23 августа у фотографа за время нахождения в колонии появилось 22 поощрения.

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Екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, убивший свою жену-модель Юлию Прокопьеву, после условно-досрочного освобождения анонсировал пресс-конференцию с журналистами. Приехав домой из колонии, он отказался разговаривать с корреспондентами, собравшимися у квартиры его мамы. «Я когда захочу с вами пообщаться, то устрою пресс-конференцию. А пока — спасибо», — заявил Лошагин журналистам KP.RU. Свердловский областной суд 23 августа согласился с Чкаловским райсудом и постановил освободить Лошагина условно-досрочно. Срок его наказания должен был подойти к концу 1 января 2024 года. Лошагин жестоко убил свою жену-фотомодель Юлию Прокопьеву. Во время ссоры он избил ее, а затем свернул шею. Пытаясь избавиться от тела, он вывез его в лес и поджег. Когда фотографа задержали и доставили в суд, он стал отрицать свою вину и не признал ее до самого освобождения. Тем не менее суд приговорил мужчину почти к 10 годам колонии. Лошагин подавал апелляции, чтобы освободиться досрочно. Суд постоянно отказывал, однако к 23 августа у фотографа за время нахождения в колонии появилось 22 поощрения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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