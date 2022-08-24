24 августа 2022

Свердловчанка зарезала друга, защищая бутылку водки

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина убила друга на кухне Фото:

В Свердловской области начнут судить 62-летнюю женщину из поселка Горноуральского, которая зарезала своего сожителя во время борьбы за бутылку водки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Мужчина начал хватать бутылку водки, женщина, пытаясь „защитить“ остатки спиртного, схватила кухонный нож и нанесла им удар в область живота мужчины», — говорится в сообщении ведомства. Женщину будут судить и, если признают виновной, могут лишить свободы на 15 лет.

По данным прокуратуры, женщина выпивала со своим сожителем и другом семьи. Сама женщина заявляла, что не собиралась убивать мужчину и не сразу поняла, что друг мертв. Инцидент произошел 19 июня.

Ранее тагильчанин зарезал возлюбленную, десятки раз ударив ее ножом по шее, рукам и голове. Мужчину задержали в его квартире в Нижнем Тагиле.

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В Свердловской области начнут судить 62-летнюю женщину из поселка Горноуральского, которая зарезала своего сожителя во время борьбы за бутылку водки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Мужчина начал хватать бутылку водки, женщина, пытаясь „защитить“ остатки спиртного, схватила кухонный нож и нанесла им удар в область живота мужчины», — говорится в сообщении ведомства. Женщину будут судить и, если признают виновной, могут лишить свободы на 15 лет. По данным прокуратуры, женщина выпивала со своим сожителем и другом семьи. Сама женщина заявляла, что не собиралась убивать мужчину и не сразу поняла, что друг мертв. Инцидент произошел 19 июня. Ранее тагильчанин зарезал возлюбленную, десятки раз ударив ее ножом по шее, рукам и голове. Мужчину задержали в его квартире в Нижнем Тагиле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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