Пермский подросток, бросивший окурок, спалил дом за 5 млн рублей

Из-за непотушенной сигареты сгорел двухквартирный жилой дом (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае будут судить 17летнего подростка, по вине которого сгорел двухквартирный жилой дом. Пожар произошел весной 2021 год в поселке Нижний Лух Добрянского городского округа. Молодой человек выбросил непотушенный окурок в сторону сарая, в котором находилось сено. Это и привело к возгоранию надворных построек и дома. Ущерб составил порядка пяти миллионов рублей.

«Когда мы приехали в Нижний Лух, все строение площадью свыше 100 квадратных метров уже было объято пламенем. Спасти ничего не удалось, общий ущерб составил порядка пяти миллионов рублей», — приводит издание «Зори плюс» слова инспектора 12 отдела надзорной деятельности МЧС Ивана Плужникова. Во время пожара никто не пострадал. Сейчас семьи, лишившиеся и квартир, и имущества, нашли новое жилье.

Подросток проходит обвиняемым по статье об уничтожении или повреждение имущества по неосторожности (168 УК РФ). В ближайшее время в суде начнется рассмотрение уголовного дела в отношении молодого человека.