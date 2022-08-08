В Перми мужчина достал ребенка из горящей квартиры

В Мотовилихинском районе Перми загорелась квартира в многоэтажном панельном доме. До прибытия пожарных мужчина успел вытащить оттуда ребенка. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Мой город — Пермь» социальной сети «ВКонтакте». В краевом МЧС информацию подтвердили.
«До прибытия первого пожарно-спасательного подразделения очевидцем пожара спасен 1 человек, самостоятельно эвакуировались 5 человек. По прибытию к месту было установлено, что происходило горение площадью 2 квадратных метра на балконе квартиры расположенной на 2-м этаже жилого дома», — прокомментировали происшествие в ГУ МЧС по Пермскому краю.
В ведомстве добавили, что огонь тушили 24 человека и 7 единиц техники, в результате пожара пострадавших и погибших нет. Обстоятельства и причины возгорания пока устанавливаются.
По данным регионального МЧС, очаг возгорания был на лоджии
Паблик «Мой город — Пермь»
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В Мотовилихинском районе Перми загорелась квартира в многоэтажном панельном доме. До прибытия пожарных мужчина успел вытащить оттуда ребенка. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Мой город — Пермь» социальной сети «ВКонтакте». В краевом МЧС информацию подтвердили. «До прибытия первого пожарно-спасательного подразделения очевидцем пожара спасен 1 человек, самостоятельно эвакуировались 5 человек. По прибытию к месту было установлено, что происходило горение площадью 2 квадратных метра на балконе квартиры расположенной на 2-м этаже жилого дома», — прокомментировали происшествие в ГУ МЧС по Пермскому краю. В ведомстве добавили, что огонь тушили 24 человека и 7 единиц техники, в результате пожара пострадавших и погибших нет. Обстоятельства и причины возгорания пока устанавливаются.