В Перми мужчина достал ребенка из горящей квартиры

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Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , мчс, пожар, Мчс россии
Мужчина успел вытащить мальчика из горящей квартиры до приезда пожарных Фото:

В Мотовилихинском районе Перми загорелась квартира в многоэтажном панельном доме. До прибытия пожарных мужчина успел вытащить оттуда ребенка. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Мой город — Пермь» социальной сети «ВКонтакте». В краевом МЧС информацию подтвердили.

«До прибытия первого пожарно-спасательного подразделения очевидцем пожара спасен 1 человек, самостоятельно эвакуировались 5 человек. По прибытию к месту было установлено, что происходило горение площадью 2 квадратных метра на балконе квартиры расположенной на 2-м этаже жилого дома», — прокомментировали происшествие в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В ведомстве добавили, что огонь тушили 24 человека и 7 единиц техники, в результате пожара пострадавших и погибших нет. Обстоятельства и причины возгорания пока устанавливаются.

По данным регионального МЧС, очаг возгорания был на лоджии

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В Мотовилихинском районе Перми загорелась квартира в многоэтажном панельном доме. До прибытия пожарных мужчина успел вытащить оттуда ребенка. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Мой город — Пермь» социальной сети «ВКонтакте». В краевом МЧС информацию подтвердили. «До прибытия первого пожарно-спасательного подразделения очевидцем пожара спасен 1 человек, самостоятельно эвакуировались 5 человек. По прибытию к месту было установлено, что происходило горение площадью 2 квадратных метра на балконе квартиры расположенной на 2-м этаже жилого дома», — прокомментировали происшествие в ГУ МЧС по Пермскому краю. В ведомстве добавили, что огонь тушили 24 человека и 7 единиц техники, в результате пожара пострадавших и погибших нет. Обстоятельства и причины возгорания пока устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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