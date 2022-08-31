Роспотребнадзор напомнил, когда гаджеты наносят вред школьникам

01 сентября 2022 в 11:46 Размер текста - 17 +

Избыточное пользование гаджетами может привести к проблемам со здоровьем, напоминает Роспотребнадзор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Роспотребнадзор в День знаний напомнил о необходимости ограничения детей в использовании цифровых устройств в школе и дома. Рекомендации размещены на сайте пермского управления надзорного ведомства. Так, первоклассникам рекомендовано использовать гаджеты не более 30 минут в школе и 80 минут — дома. Для одиннадцатиклассников это время увеличено до 150 минут. «Суммарная ежедневная продолжительность использования электронных средств обучения в школе и дома не должна превышать (для планшета): 1-2 классы — 30 минут в школе и 80 минут дома;

3-4 классы — 45 минут в школе и 90 минут дома;

5-9 классы — 60 минут в школе и 120 минут дома;

10-11 классы — 80 минут в школе и 150 минут дома. Для обучающихся в возрастных группах до 5 лет занятия с использованием гаджетов не проводятся. Подробные рекомендации по ограничению в использовании школьниками компьютеров, ноутбуков, интерактивных досок и интерактивных панелей приводятся на сайте Роспотребнадзора. Роспотребнадзор отмечает, что высокая нагрузка на глаза может привести к покраснению и сухости глаз, ухудшению зрения и головным болям. При появлении этих симптомов необходимо обращаться за медицинской помощью. В качестве мер профилактики рекомендовано дозировать время использования электронных средств обучения и гаджетов, выполнять гимнастику для глаз. Роспотребнадзор дал рекомендации школьникам по работе с гаджетами Фото: сайт управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

Роспотребнадзор в День знаний напомнил о необходимости ограничения детей в использовании цифровых устройств в школе и дома. Рекомендации размещены на сайте пермского управления надзорного ведомства. Так, первоклассникам рекомендовано использовать гаджеты не более 30 минут в школе и 80 минут — дома. Для одиннадцатиклассников это время увеличено до 150 минут. «Суммарная ежедневная продолжительность использования электронных средств обучения в школе и дома не должна превышать (для планшета): Для обучающихся в возрастных группах до 5 лет занятия с использованием гаджетов не проводятся. Подробные рекомендации по ограничению в использовании школьниками компьютеров, ноутбуков, интерактивных досок и интерактивных панелей приводятся на сайте Роспотребнадзора. Роспотребнадзор отмечает, что высокая нагрузка на глаза может привести к покраснению и сухости глаз, ухудшению зрения и головным болям. При появлении этих симптомов необходимо обращаться за медицинской помощью. В качестве мер профилактики рекомендовано дозировать время использования электронных средств обучения и гаджетов, выполнять гимнастику для глаз.