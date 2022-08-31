В Перми нашли мужчину, которого искали с июля

Волонтеры искали мужчину с конца июля
В Перми найден погибшим мужчина, который ушел и не вернулся домой в конце июля. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Регион 59» в соцсети «ВКонтакте».
«Кировский район, г. Пермь. Найден, погиб. Выражаем соболезнование родным и близким», — говорится в посте паблика. Всех пользователей сети просят снять посты.
Мужчина ушел и не вернулся домой 29 июля. Тогда на его поиски откликнулись волонтеры. URA.RU ранее рассказывало о пропавшей 23-летней медсестре в Чусовом. После того, когда девушку нашли убитой, СК возбудил уголовное дело.
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