Украина накажет учителей за любовь к России

Украина введет санкции против учителей и учебных учреждений, сотрудничающих с Россией. Об этом в своих социальных сетях сообщило Министерстве реинтеграции Украины.
«Минреинтеграции инициировало применение санкций за распространение на временно оккупированных территориях образовательных стандартов РФ. Преподаватели и образовательные учреждения, которые распространяли образовательные стандарты РФ, и признают образовательные квалификации, присвоенные учреждениями высшего образования РФ, попадают под специальные экономические и другие санкции сроком на 5 лет», — сообщили в Министерстве.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в этом учебном году школьники республик Донбасса получат «объективные» учебники. В республиках также введут российские образовательные стандарты, пишет RT.
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