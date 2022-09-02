Украина накажет учителей за любовь к России

Украинские учителя попадут под санкции за сотрудничество с РФ
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Куйвашев на 1 сентября в Березовском. Свердловская область , учитель, школьная доска, класс, школьный класс, день знаний, 1 сентября, школьный кабинет
Украинские учителя могут попасть под санкции на 5 лет Фото:

Украина введет санкции против учителей и учебных учреждений, сотрудничающих с Россией. Об этом в своих социальных сетях сообщило Министерстве реинтеграции Украины.

«Минреинтеграции инициировало применение санкций за распространение на временно оккупированных территориях образовательных стандартов РФ. Преподаватели и образовательные учреждения, которые распространяли образовательные стандарты РФ, и признают образовательные квалификации, присвоенные учреждениями высшего образования РФ, попадают под специальные экономические и другие санкции сроком на 5 лет», — сообщили в Министерстве.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в этом учебном году школьники республик Донбасса получат «объективные» учебники. В республиках также введут российские образовательные стандарты, пишет RT.

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Украина введет санкции против учителей и учебных учреждений, сотрудничающих с Россией. Об этом в своих социальных сетях сообщило Министерстве реинтеграции Украины. «Минреинтеграции инициировало применение санкций за распространение на временно оккупированных территориях образовательных стандартов РФ. Преподаватели и образовательные учреждения, которые распространяли образовательные стандарты РФ, и признают образовательные квалификации, присвоенные учреждениями высшего образования РФ, попадают под специальные экономические и другие санкции сроком на 5 лет», — сообщили в Министерстве. Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в этом учебном году школьники республик Донбасса получат «объективные» учебники. В республиках также введут российские образовательные стандарты, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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