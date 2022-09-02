В Великобритании столкнулись с проблемой плохих дорог. Стоимость ремонта выбоин взлетела до «беспрецедентного» уровня после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации на Украине, в ответ на которую западные страны ввели санкции.
«Около 60% битума, материала, используемого для ремонта дорог по всей Великобритании, было поставлено из России до эскалации конфликта в феврале 2022 года. Теперь городским советам приходится распределять битум и находить его на других рынках, что приводит к увеличению расходов и задержке ремонта дорог», — сообщает Daily Mail.
Британия, ЕС и США ввели жесткие антироссийские санкции после начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, которая призвана спасти население Донбасса, много лет страдающее от обстрелов ВСУ. Однако из-за ограничений пострадали в первую очередь эти государства: в Европе начался газовый кризис, в США выросла инфляция, а британцев призвали пить очищенную воду из канализации, чтобы сэкономить.
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