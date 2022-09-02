Британия обвинила Путина в плохих дорогах

Великобритания столкнулась с проблемой плохих дорог из-за санкций против России

02 сентября 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

Высокие цены на материалы повлияли на ремонт плохих дорог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Великобритании столкнулись с проблемой плохих дорог. Стоимость ремонта выбоин взлетела до «беспрецедентного» уровня после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации на Украине, в ответ на которую западные страны ввели санкции. «Около 60% битума, материала, используемого для ремонта дорог по всей Великобритании, было поставлено из России до эскалации конфликта в феврале 2022 года. Теперь городским советам приходится распределять битум и находить его на других рынках, что приводит к увеличению расходов и задержке ремонта дорог», — сообщает Daily Mail. Британия, ЕС и США ввели жесткие антироссийские санкции после начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, которая призвана спасти население Донбасса, много лет страдающее от обстрелов ВСУ. Однако из-за ограничений пострадали в первую очередь эти государства: в Европе начался газовый кризис, в США выросла инфляция, а британцев призвали пить очищенную воду из канализации, чтобы сэкономить.

В Великобритании столкнулись с проблемой плохих дорог. Стоимость ремонта выбоин взлетела до «беспрецедентного» уровня после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации на Украине, в ответ на которую западные страны ввели санкции. «Около 60% битума, материала, используемого для ремонта дорог по всей Великобритании, было поставлено из России до эскалации конфликта в феврале 2022 года. Теперь городским советам приходится распределять битум и находить его на других рынках, что приводит к увеличению расходов и задержке ремонта дорог», — сообщает Daily Mail. Британия, ЕС и США ввели жесткие антироссийские санкции после начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, которая призвана спасти население Донбасса, много лет страдающее от обстрелов ВСУ. Однако из-за ограничений пострадали в первую очередь эти государства: в Европе начался газовый кризис, в США выросла инфляция, а британцев призвали пить очищенную воду из канализации, чтобы сэкономить.