Мэр Екатеринбурга выручил заслуженную даму, готовившую банкеты для VIP

Источник: за назначением нового топ-менеджера "Синары" стоит Алексей Орлов

По слухам, изначально Ирина Домина могла устроиться в команду Алексея Орлова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Назначение Ирины Доминой, известного в Екатеринбурге топ-менеджера, гендиректором «Синара Центра» — одной из главных культурно-выставочных площадок — вызвало резонанс в бизнес-тусовке. По словам одного из источников URA.RU, важную роль могла сыграть положительная рекомендация от мэра Алексея Орлова. При этом собеседник, близкий к холдингу, и сама Домина настаивают: мэр ни при чем.

«Домина и Орлов по работе активно взаимодействовали с УГМК, и на этой почве [у них] сложились добрые отношения. К тому же в „Атриуме“ (которым Домина управляла 12 лет — прим. URA.RU) были созданы такие условия, что там регулярно проводились разные правительственные совещания, полуформальные мероприятия, представители истеблишмента любили отмечать там праздники», — рассказал источник. Когда два месяца назад Домина покинула «Атриум», она якобы обсуждала с Орловым дальнейшее трудоустройство в городские структуры, но не сложилось.

«Поскольку у Орлова хорошие отношения с „Синарой“, он включился, помог. Домина — реально хороший специалист, сделавший „Атриум“ важным для города пространством. Как архитектор она также подготовила много классных проектов для УГМК — тот же Hyatt», — добавил инсайдер.

Сама Домина привела корреспонденту другую версию. «Предложение мне поступило от группы компаний „Синара“. Я прошла собеседование и была назначена вчера. От Алексея Валерьевича [Орлова] не поступало предложений по поводу администрации. Может быть, он и дал положительный отзыв обо мне, но я об этом не знаю», — отметила она. «С Алексеем Валерьевичем я познакомилась на рабочем мероприятии, потом я стала членом общественного совета при министерстве инвестиций (которое курировал Орлов — прим. URA.RU), членом совета по туризму, президентом союза отельеров. Поэтому даже на знаю, откуда такие слухи», — резюмировала Домина. Сейчас она готовится к первому серьезному вызову в новом статусе — трехлетию центра (будет отмечаться на следующей неделе).

В пресс-службе мэрии URA.RU заявили, что «Синара Центр» не является муниципальным учреждением. Поэтому Орлов не имеет полномочий как-то влиять на кадровые перестановки там.

Как писало URA.RU, прежний директор «Синара Центра» Елена Теребенина решила сосредоточиться на развитии собственного бизнес-проекта. Она возглавляла центр с сентября 2019 года.