02 сентября 2022

В Екатеринбурге на перекрестке загорелся автомобиль. Видео

В Екатеринбурге загорелся автомобиль на перекрестке улиц Гурзуфская и Посадская
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, пламя, огонь, горящий автомобиль
Горящий автомобиль тушили две пожарные машины и семь спасателей (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Гурзуфская и Посадская загорелся автомобиль «ВАЗ-2114». Об этом рассказали очевидцы.

«Когда я подошел, машина уже горела. Пацаны пытались потушить своими силами, было слышно сирену пожарной машины издалека», — сообщил очевидец агентству Е1

Инцидент произошел вечером 2 сентября. В пресс-службе МЧС России по Свердловской области сообщили, что у отечественного автомобиля поврежден моторный отсек и салон. Огонь тушили две пожарные машины и семь спасателей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на Уралмаше Ford Focus въехал в столб и загорелся. В ДТП с горящей иномаркой пострадали три человека.

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Гурзуфская и Посадская загорелся автомобиль «ВАЗ-2114». Об этом рассказали очевидцы. «Когда я подошел, машина уже горела. Пацаны пытались потушить своими силами, было слышно сирену пожарной машины издалека», — сообщил очевидец агентству Е1 Инцидент произошел вечером 2 сентября. В пресс-службе МЧС России по Свердловской области сообщили, что у отечественного автомобиля поврежден моторный отсек и салон. Огонь тушили две пожарные машины и семь спасателей. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на Уралмаше Ford Focus въехал в столб и загорелся. В ДТП с горящей иномаркой пострадали три человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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