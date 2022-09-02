В Екатеринбурге на перекрестке улиц Гурзуфская и Посадская загорелся автомобиль «ВАЗ-2114». Об этом рассказали очевидцы.
«Когда я подошел, машина уже горела. Пацаны пытались потушить своими силами, было слышно сирену пожарной машины издалека», — сообщил очевидец агентству Е1
Инцидент произошел вечером 2 сентября. В пресс-службе МЧС России по Свердловской области сообщили, что у отечественного автомобиля поврежден моторный отсек и салон. Огонь тушили две пожарные машины и семь спасателей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на Уралмаше Ford Focus въехал в столб и загорелся. В ДТП с горящей иномаркой пострадали три человека.
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