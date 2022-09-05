Депутат Госдумы назвал Ройзмана «агентом ФСБ на содержании». Видео

Депутат Госдумы Матвейчев признал экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана "полезным для страны"

05 сентября 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Евгений Ройзман дискредитирует либеральные движения, считает депутат ГД. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, которого задерживали по делу о дискредитации армии РФ, своей деятельностью наносит вред либеральному движению в России. Об этом заявил зампред комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. «Одна из гипотез — все-таки Ройзман является неким провокатором или агентом ФСБ на содержании. Потому что если приглядеться к его работе последнее время в либеральном лагере, то можно сказать, что он больше вреда наносит либералам. Он делает все, чтобы отвратить людей от оппозиции. В качестве человека на свободе он выгоднее, чем он будет узником совести и станет символом, чтобы организовывать митинги. Вся его деятельность мобилизует патриотов, полезна для страны», — сказал Матвейчев в эфире шоу Владимира Соловьева «УРАЛLIVE». Ранее URA.RU сообщало, что Ройзмана задержали 24 августа после утренних обысков в его квартире, фонде и музее Невьянской иконы. Суд избрал для него меру пресечения — отправил на свободу до вынесения приговора, запретив выкладывать посты в социальных сетях и общаться со свидетелями по своему делу.

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, которого задерживали по делу о дискредитации армии РФ, своей деятельностью наносит вред либеральному движению в России. Об этом заявил зампред комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. «Одна из гипотез — все-таки Ройзман является неким провокатором или агентом ФСБ на содержании. Потому что если приглядеться к его работе последнее время в либеральном лагере, то можно сказать, что он больше вреда наносит либералам. Он делает все, чтобы отвратить людей от оппозиции. В качестве человека на свободе он выгоднее, чем он будет узником совести и станет символом, чтобы организовывать митинги. Вся его деятельность мобилизует патриотов, полезна для страны», — сказал Матвейчев в эфире шоу Владимира Соловьева «УРАЛLIVE». Ранее URA.RU сообщало, что Ройзмана задержали 24 августа после утренних обысков в его квартире, фонде и музее Невьянской иконы. Суд избрал для него меру пресечения — отправил на свободу до вынесения приговора, запретив выкладывать посты в социальных сетях и общаться со свидетелями по своему делу.