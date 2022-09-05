В Екатеринбурге 17-летнюю пассажирку зажало в машине после ДТП. Фото

В Екатеринбурге 17-летнюю пассажирку зажало в машине после ДТП

06 сентября 2022 в 00:22 Размер текста - 17 +

Девушку доставали из автомобиля спасатели Фото: ИА «Ночные новости» На перекрестке улиц Селькоровская и Аптекарская произошла авария с участием автомобиля ВАЗ-2110 и мини купера. Две девушки серьезно пострадали, одной из них потребовалась помощь спасателей, рассказали URA.RU очевидцы. «На место приезжали спасатели, они деблокировали зажатую 17-летнюю пассажирку „Десятки“. Также помощь врачей потребовалась пассажирке мини купера. После столкновения отечественную легковушку отбросило на столб», — рассказали очевидцы. В ГИБДД по Екатеринбургу добавляют, что ВАЗ-2110 ехал по Селькоровской в сторону улицы Новинской. При повороте на Аптекарскую водитель не уступил дорогу мини куперу. «Пострадала пассажирка „Десятка“ — по предварительным данным, у нее перелом плеча, ушибы и ссадины, сотрясение головного мозга. Также пострадала пассажирка мини купера — у нее ушиб голени и закрытая черепно-мозговая травма», — отметили в ведомстве. Еще одна авария произошла сегодня на Сибирском тракте — там иномарке не предоставила преимущество мотоциклисту, в итоге произошло столкновение. Водитель мотоцикла погиб на месте. В ГИБДД напоминают, что при повороте водители должны убедиться в безопасности и уступить дорогу встречным машинам. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости»

На перекрестке улиц Селькоровская и Аптекарская произошла авария с участием автомобиля ВАЗ-2110 и мини купера. Две девушки серьезно пострадали, одной из них потребовалась помощь спасателей, рассказали URA.RU очевидцы. «На место приезжали спасатели, они деблокировали зажатую 17-летнюю пассажирку „Десятки“. Также помощь врачей потребовалась пассажирке мини купера. После столкновения отечественную легковушку отбросило на столб», — рассказали очевидцы. В ГИБДД по Екатеринбургу добавляют, что ВАЗ-2110 ехал по Селькоровской в сторону улицы Новинской. При повороте на Аптекарскую водитель не уступил дорогу мини куперу. «Пострадала пассажирка „Десятка“ — по предварительным данным, у нее перелом плеча, ушибы и ссадины, сотрясение головного мозга. Также пострадала пассажирка мини купера — у нее ушиб голени и закрытая черепно-мозговая травма», — отметили в ведомстве. Еще одна авария произошла сегодня на Сибирском тракте — там иномарке не предоставила преимущество мотоциклисту, в итоге произошло столкновение. Водитель мотоцикла погиб на месте. В ГИБДД напоминают, что при повороте водители должны убедиться в безопасности и уступить дорогу встречным машинам.