05 сентября 2022

В Екатеринбурге 17-летнюю пассажирку зажало в машине после ДТП. Фото

В Екатеринбурге 17-летнюю пассажирку зажало в машине после ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушку доставали из автомобиля спасатели Фото:

На перекрестке улиц Селькоровская и Аптекарская произошла авария с участием автомобиля ВАЗ-2110 и мини купера. Две девушки серьезно пострадали, одной из них потребовалась помощь спасателей, рассказали URA.RU очевидцы.

«На место приезжали спасатели, они деблокировали зажатую 17-летнюю пассажирку „Десятки“. Также помощь врачей потребовалась пассажирке мини купера. После столкновения отечественную легковушку отбросило на столб», — рассказали очевидцы.

В ГИБДД по Екатеринбургу добавляют, что ВАЗ-2110 ехал по Селькоровской в сторону улицы Новинской. При повороте на Аптекарскую водитель не уступил дорогу мини куперу. «Пострадала пассажирка „Десятка“ — по предварительным данным, у нее перелом плеча, ушибы и ссадины, сотрясение головного мозга. Также пострадала пассажирка мини купера — у нее ушиб голени и закрытая черепно-мозговая травма», — отметили в ведомстве.

Еще одна авария произошла сегодня на Сибирском тракте — там иномарке не предоставила преимущество мотоциклисту, в итоге произошло столкновение. Водитель мотоцикла погиб на месте. В ГИБДД напоминают, что при повороте водители должны убедиться в безопасности и уступить дорогу встречным машинам.

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На перекрестке улиц Селькоровская и Аптекарская произошла авария с участием автомобиля ВАЗ-2110 и мини купера. Две девушки серьезно пострадали, одной из них потребовалась помощь спасателей, рассказали URA.RU очевидцы. «На место приезжали спасатели, они деблокировали зажатую 17-летнюю пассажирку „Десятки“. Также помощь врачей потребовалась пассажирке мини купера. После столкновения отечественную легковушку отбросило на столб», — рассказали очевидцы. В ГИБДД по Екатеринбургу добавляют, что ВАЗ-2110 ехал по Селькоровской в сторону улицы Новинской. При повороте на Аптекарскую водитель не уступил дорогу мини куперу. «Пострадала пассажирка „Десятка“ — по предварительным данным, у нее перелом плеча, ушибы и ссадины, сотрясение головного мозга. Также пострадала пассажирка мини купера — у нее ушиб голени и закрытая черепно-мозговая травма», — отметили в ведомстве. Еще одна авария произошла сегодня на Сибирском тракте — там иномарке не предоставила преимущество мотоциклисту, в итоге произошло столкновение. Водитель мотоцикла погиб на месте. В ГИБДД напоминают, что при повороте водители должны убедиться в безопасности и уступить дорогу встречным машинам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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