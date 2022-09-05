Екатеринбург стал одним из самых дорогих городов России по тратам за ЖКХ

Столица Урала заняла третье место в рейтинге городов-миллионников с самой высокой платой за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). Среднестатистическая семья из Екатеринбурга за месяц тратит на ЖКУ 6 580 тыс. рублей, следует из исследования Tinkoff Data.
«Екатеринбург занял третье место. Итоговая сумма в платежной квитанции составляет 6580 рублей в месяц», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что теплоснабжающая организация в Кушве предложила своим должникам отработать счета за отопление. Погасить задолженность можно мытьем окон, покосом травы, уборкой мусора, очисткой теплотрасс от грязи, малярными, строительными и прочими работами.
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Столица Урала заняла третье место в рейтинге городов-миллионников с самой высокой платой за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). Среднестатистическая семья из Екатеринбурга за месяц тратит на ЖКУ 6 580 тыс. рублей, следует из исследования Tinkoff Data. «Екатеринбург занял третье место. Итоговая сумма в платежной квитанции составляет 6580 рублей в месяц», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что теплоснабжающая организация в Кушве предложила своим должникам отработать счета за отопление. Погасить задолженность можно мытьем окон, покосом травы, уборкой мусора, очисткой теплотрасс от грязи, малярными, строительными и прочими работами.