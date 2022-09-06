Свердловчане попросили установить новый Вечный огонь

Роман Валов выразил надежду, что новый Вечный огонь будет установлен ко Дню Победы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Сухого Лога Роман Валов получил от свердловчан просьбу установить в городе мемориал Вечного огня. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Житель Сухого Лога Василий Волков передал мне сегодня 300 подписей сухоложцев, поддержавших идею появления в Сухом Логу постоянно горящего Вечного огня», — написал Валов. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин поручил обеспечивать российские города бесплатным газом для Вечных огней.

Глава городского округа отметил, что будет создана рабочая группа по этому вопросу, которая будет готовить проектно-сметную документацию. Будем работать над вопросом, чтобы к юбилею Великой Победы Вечный Огонь загорел и в Сухом Логу», — добавил Валов.

URA.RU обратилось в департамент информационной политики Свердловской области с вопросом о том, как реализуется программа главы государства в регионе. Ответа на момент публикации не поступало.

Ранее агентство сообщало, что перед 77-й годовщиной Дня Победы в Артемовском (Свердловская область) зажгли первый Огонь памяти. На торжественной церемонии присутствовал замгубернатора региона Алексей Шмыков.