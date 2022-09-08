Заболевшие свердловчане не могут попасть к врачу из-за массовой диспансеризации

Жители Екатеринбурга жалуются на очереди в кабинет флюорографии

Очереди на флюорографию возникли в столице Урала Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Екатеринбурга жалуются на огромные очереди на флюорографию. Это исследование входит в первый этап диспансеризации, а в городе всплеск желающих ее пройти. Но в общей очереди приходится стоять и горожанам, которые пришли получить рентгенологическое исследование вне диспансеризации. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Я работаю парикмахером и раз в год стабильно прохожу флюорографию. Пришла в ЦГБ №7, а там очередь. Возможно, для кого-то 10-15 человек — это немного, но надо учитывать, что на каждого пациента уходит минут 15. В результате ждешь 2-3 часа. Думаю, очередь возникает из-за того, что очень много людей приходит на диспансеризацию. А те, кому надо пройти флюорографию из-за требований к работе, тоже попадают в эту очередь, потоки пациентов не разделены», — говорит Виктория.

По словам другого жителя столицы Урала, было бы неплохо разделить потоки людей, чтобы облегчить жизнь и врачам, и пациентам. «Вот пришел я в Новую больницу на флюорографию. Посидел минут 10, понял, что очередь двигается медленно и ушел — времени столько нет. Плюс ко всему сейчас ОРВИ и ковид, в больнице полно чихающих людей с насморком. Хотелось бы пройти флюорографию быстро и уйти. Наш минздрав должен как-то наладить работу медучреждений, иначе страдают и врачи, и пациенты», — рассуждает Максим.

Диспансеризация — комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья и осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Редакция агентства обратилась за комментарием в департамент информационной политики Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что в столице Урала растет количество больных COVID-19. Медики уже не справляются с наплывом пациентов. Ситуацию усугубляет и сезон ОРВИ. В поликлиниках образовались огромные очереди.